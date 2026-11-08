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Budoucí otcové se připravují na novou roli. Olomoucká nemocnice pro ně pořádá kurz

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Fakultní nemocnice Olomouc nabízí budoucím tatínkům předporodní kurz Být tátou. Muži se v něm věnují psychologické a vztahové stránce otcovství, proměně partnerského života i podpoře ženy během těhotenství a po porodu.
Budoucí otcové se připravují na novou roli. Olomoucká nemocnice pro ně pořádá kurz

Budoucí otcové se připravují na novou roli. Olomoucká nemocnice pro ně pořádá kurz

Zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 06:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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