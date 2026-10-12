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Pronájem bytu studentům: Obvykle víc vyděláte, ale taky trochu víc riskujete

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Pronájem bytu studentům může být obchod snů, ale i noční můra. Jak správně nastavit smlouvu, jak ošetřit včasné placení a na co si dát pozor? Máme pro vás praktický návod, abyste tohohle pronájmu nelitovali.
studentka na gauči

studentka na gauči

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 17:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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