Pronájem bytu studentům: Obvykle víc vyděláte, ale taky trochu víc riskujete

Co se vám vybaví, když se řekne „studentský byt“? Hlučné večírky? Poničený nábytek? Pozdní nebo nedostatečné platby? To všechno se samozřejmě může stát, nicméně praxe je podle pronajímatelů i odborníků mnohem klidnější, a pokud máte větší byt, můžete si přijít na peníze hezčí než při pronájmu rodině.
Pronajmout bydlení studentům může být finančně výhodné. Pozor ale na rizika - jako třeba častější fluktuace nájemníků.
Na rozdíl od pracujících mívají studenti často záda finančně krytá rodiči. A jsou studenti, kteří jsou rádi, že se stíhají učit a chodit na brigádu, natož aby uprostřed týdne svou rozjařeností ve dvě ráno budili sousedy.
Podívejme se společně, v čem tkví hlavní výhody, jaká jsou rizika a na co si dát pozor.
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Proč pronajímat byt právě studentům?
Začněme výhodami, kterých je celá řada a kvůli kterým je pro majitele nemovitostí lákavé pronajímat je právě studujícím.
- Vyšší výnos z nájemného: Vícepokojový byt s neprůchozími pokoji můžete pronajmout několika studentům. Ti si rozpočítají nájemné mezi sebe a situace bude win-win – oni nájem utáhnou, vy můžete nasadit vyšší cenu. Finanční hranice, se kterými byste se dost možná setkali s běžnými rodinami, se tu dají posunout ve váš prospěch.
- Velká poptávka: V univerzitních městech (Praha, Brno, Olomouc a další) se zdržují desítky tisíc vysokoškoláků. V létě, před začátkem akademického roku, je poptávka obrovská a byt v dobré lokalitě obsadíte bleskově.
- Flexibilita: Smlouvy se běžně uzavírají na 12 měsíců. Každé léto tedy můžete vyhodnotit, jestli chcete mít v bytě ty samé nájemníky a jestli by nestálo za to upravit podmínky.
- Úspora na zařízení bytu: Studenti jsou rádi, že bydlí. Nečekají a nepotřebují drahý nábytek ani luxusní vybavení. Když v bytě bude praktický a funkční základ, tedy pracovní stůl, židle, skříň, postel a stabilní internet, všechno ostatní už se poddá.
Studenti obvykle bývají skromní nájemníci. Když narazíte na spolehlivé lidi, budete mít pěkný zisk s minimem starostí.
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Nevýhody, o kterých musíte vědět
Co je výhoda, může být vlastně i nevýhoda. V praxi je to třeba takhle:
- Častá obměna nájemníků: Studenti můžou rychle měnit plány nebo se třeba stěhovat k partnerům. Počítejte s tím, že před novým akademickým rokem budete pravděpodobně věnovat čas výběru nových nájemníků. V ideálním případě se dobrých nájemníků ptejte s dostatečným předstihem, jestli u vás dál chtějí bydlet.
- Možné neobsazení přes léto: Když uzavřete smlouvu jen na akademický rok, a ne na 12 měsíců, může byt zůstat prázdný a vy přijdete o zisk. Někteří studenti totiž na léto z měst mizí a nemůžou utrácet za byt, který nevyužívají.
- Opotřebení vybavení: Když spolu bydlí víc mladých lidí pohromadě, často dochází k intezivnějšímu opotřebení vybavení.
Pronájem bytu studentům tedy není jenom o výhodách. Všechno se dá ale vyřešit dobře sepsanou smlouvou a chce to i trochu toho štěstí…
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Jak zajistit hladký průběh celého procesu?
Chcete udělat všechno pro to, aby bylo pronajímání bytu bezproblémové? Máme pro vás tipy z praxe.
Ručitelské prohlášení od rodiče
Jak už padlo výš, studenti se obvykle těší finanční podpoře rodičů. Ideální je, když se za své potomky písemně zaručí. Nestačí ale jejich podpis na nájemní smlouvě, je potřeba mít podepsané ručitelské prohlášení, v němž je přesně vymezený závazek. Pro jistotu nechte dokument úředně ověřit (vyjde vás to na 30 Kč a získáte víc klidu).
Nevýhodou může být i to, že studenti chtějí pronájem jen na akademický rok.
Jedna smlouva, společná odpovědnost
Nikdy neuzavírejte smlouvu s každým nájemníkem zvlášť. Uzavřete jednu se všemi, kteří v ní budou figurovat jako společní nájemníci a uveďte v ní společnou a nerozdílnou odpovědnost. Když se pak stane, že některý z nich nezaplatí svůj díl, můžete dlužné nájemné žádat po ostatních a rozpočtem jednotlivců se vůbec nemusíte trápit.
Vhodně nastavená kauce a její vypořádání
Ve smlouvě si stanovte vratnou kauci ve výši aspoň jednoho měsíčního nájmu. Získáte tak kromě ručitele další krytí pro případ, že by došlo ke škodám nebo neplacení. Ve smlouvě přesně uveďte, na jaký účet budete kauci později případně vracet a jak se bude řešit při výměně některého ze spolubydlících.
Předávací protokol a fotodokumentace
Než předáte nájemníkům klíče, zdokumentujte si stav bytu. Do předávacího protokolu sepište veškeré vybavení, uveďte stavy měřidel energií a všechno si podrobně nafoťte. Předejdete tím pozdějším sporům o to, co už bylo opotřebené, co odpovídá běžnému opotřebení a co už je poškození způsobené nájemníky.
Prověření nájemníků a ručitelů
Nekomunikujte a neprověřujte jen jednoho studenta. Ověřte si v registrech exekucí a insolvencí všechny budoucí nájemníky bytu i ručitele. Pak můžete mít klidnější spánek.
Rozhodnutí, které se vyplatí, když se na něj dobře připravíte
Pronájem bytu studentům nemusí být strašák. Naopak to může být finančně hodně výhodné řešení. Základem úspěchu je ale nepodcenit smlouvu a dokumentaci. Jen pak můžete být bez větších starostí.
Máte zkušenosti s pronájmem nemovitosti? A jsou z kategorie pozitivní, nebo jste se naopak spálili? Dejte nám vědět v diskuzi!
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