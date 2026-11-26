Plast, který už nevidíme
Když se řekne plastový odpad, většina lidí si představí sáček, lahev nebo obal od potravin. Z hlediska výzkumu lidského zdraví jsou však stále důležitější částice, které pouhým okem vůbec nevidíme.
Mikroplasty vznikají například rozpadem větších plastových výrobků. Ještě menší částice se označují jako nanoplasty. Jejich vlastnosti se mohou výrazně lišit podle velikosti, tvaru, chemického složení i způsobu vzniku. Právě tyto rozdíly komplikují výzkum jejich biologických účinků. Nelze totiž automaticky předpokládat, že všechny plastové částice působí na organismus stejně.
Nová studie zveřejněná v roce 2026 v časopise Molecular Cancer se zaměřila na polystyrenové nanoplasty a jejich možné působení při vzniku a rozvoji nádorů tlustého střeva. Polystyren je rozšířený plast používaný mimo jiné v některých obalech a jednorázových výrobcích. Při jeho rozpadu mohou vznikat drobné částice, jejichž biologické chování se liší od původního materiálu.
Výzkumníky zajímalo, zda takové částice dokážou ovlivnit prostředí střeva způsobem, který podporuje nádorové procesy.
Experiment na myších
Studii vedl tým vědců z čínské Central South University. Badatelé použili laboratorní myši, u kterých chemickými látkami vyvolávali procesy vedoucí ke vzniku kolorektálních nádorů. Část zvířat současně vystavili polystyrenovým nanoplastům o průměrné velikosti přibližně 50 nanometrů. Pro představu: jeden nanometr představuje miliardtinu metru. Částice této velikosti jsou tedy mnohonásobně menší než většina lidských buněk.
Vědci sledovali, jak se nanoplasty pohybují trávicí soustavou a zda se mohou dostávat do různých tkání. Některé částice označili fluorescenční značkou, která umožňovala sledovat jejich přítomnost.
Analýzy následně ukázaly, že se částice mohou dostávat také do tkání tlustého střeva. U myší vystavených nanoplastům pozorovali vědci změny související s nádorovým procesem.
Důležité ovšem je, že šlo o experimentální model, v němž byl vznik nádorů chemicky podporován. Výsledky proto nelze zaměňovat za důkaz, že samotné nanoplasty vyvolávají rakovinu u zdravého člověka.
Důležitou roli mohou hrát střevní bakterie
Střevo není pouze orgánem, který tráví potravu. Je také domovem rozsáhlého společenství mikroorganismů, souhrnně označovaného jako střevní mikrobiom. Bakterie a další mikroorganismy se podílejí na zpracování některých složek potravy, tvorbě metabolických látek a komunikaci s imunitním systémem. Pokud se jejich složení nebo aktivita výrazně změní, může to ovlivnit také prostředí střevní sliznice.
Výzkumníci zjistili, že polystyrenové nanoplasty v jejich experimentu souvisely se změnami mikrobiomu a s produkcí některých metabolitů. Právě tyto metabolické změny mohou ovlivňovat imunitní reakce. Autoři studie zaměřili pozornost mimo jiné na buňky označované jako Th17, které patří mezi specializované pomocné T-lymfocyty.
Tyto imunitní buňky mají důležitou úlohu při obraně sliznic, ale za určitých okolností se mohou podílet také na zánětlivých procesech. Výzkum naznačuje, že polystyrenové nanoplasty mohou prostřednictvím změn mikrobiomu a metabolických signálů ovlivňovat právě tuto část imunitního systému. Takový mechanismus by mohl přispívat k prostředí podporujícímu růst nádorů.
Proč zánět souvisí s rakovinou
Chronické zánětlivé procesy mohou být jedním z faktorů, které ovlivňují vznik a rozvoj některých nádorových onemocnění. Zánět totiž mění komunikaci mezi buňkami, aktivitu imunitního systému i podmínky v okolních tkáních. Za určitých okolností může podporovat dělení buněk a vytvářet prostředí, které usnadňuje progresi již vzniklých nádorových změn.
Právě proto vědci zkoumají vztah mezi střevním mikrobiomem, zánětem a kolorektálním karcinomem. Nová studie do tohoto výzkumu přidává další možný faktor: přítomnost velmi malých plastových částic. Je však nutné odlišovat biologickou plausibilitu mechanismu od jeho skutečného významu pro lidské zdraví.
I když určité částice ovlivňují imunitní reakce laboratorních myší, neznamená to automaticky, že stejný proces probíhá při běžné expozici lidí. Rozhodující je například množství částic, jejich skutečná velikost, chemické vlastnosti, délka expozice a schopnost organismu je vylučovat.
Co zatím neumíme spolehlivě určit
Jedním z hlavních problémů výzkumu mikroplastů je měření skutečné lidské expozice. Plastové částice mohou pocházet z různých zdrojů. Vedle obalů potravin se mohou dostávat do prostředí také z textilií, pneumatik, domácího prachu a dalších výrobků. Vědci navíc stále zdokonalují metody, které umožňují přesně určovat množství a složení těchto částic v lidském organismu.
Není proto jednoduché určit, jaké dávky odpovídají běžnému každodennímu životu a jaké koncentrace mají skutečný biologický význam. Stejně důležité je odlišovat mikroplasty a nanoplasty od chemických přísad, které se mohou z plastových materiálů uvolňovat. Jde o různé typy expozice s odlišnými mechanismy působení.
Nový výzkum tak poskytuje pozoruhodnou hypotézu, ale sám o sobě neumožňuje spočítat riziko rakoviny tlustého střeva u konkrétního člověka.
Proč má smysl pokračovat ve výzkumu
Kolorektální karcinom patří mezi významná nádorová onemocnění a jeho vznik souvisí s kombinací genetických, biologických a environmentálních faktorů. Výzkum mikroplastů se proto snaží zjistit, zda dlouhodobá expozice drobným plastovým částicím představuje další významný rizikový faktor. Studie z Molecular Cancer naznačuje jeden možný biologický mechanismus, kterým by některé nanoplasty mohly ovlivňovat nádorové prostředí.
Neprokazuje však, že používání konkrétního plastového obalu vede u lidí k rakovině. Pro další výzkum bude důležité ověřit výsledky v různých modelech, přesněji měřit skutečnou expozici a zkoumat, zda podobné procesy probíhají také v lidských tkáních. Právě tak se z laboratorního pozorování postupně stává vědecký poznatek, na jehož základě lze bezpečně hodnotit zdravotní rizika.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Molecular Cancer – Polystyrene nanoplastics promote colorectal tumorigenesis via gut microbiota-metabolite-Th17 cell axis [2], ScienceAlert – Common Plastic Used in Food Packaging May Fuel Colon Cancer, Mouse Study Finds [3], img ai generated