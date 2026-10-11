Problém s přemokřenou orchidejí vyřešíte pomocí skořice

Vůně skořice patří neodmyslitelně k podzimnímu a zimnímu období. Skvěle dochutí sladké dezerty a provoní příjemně celou domácnost. Nesmíme ovšem zapomínat, že má i skvělé účinky, které se dají využít i u rostlin včetně oblíbených orchidejí. Koření má totiž antibakteriální účinky, které je ochrání před nejrůznějšími chorobami. Musíte skořici jen správně aplikovat.
Skořice jako ochrana před plísní
Vzhledem k tomu, že skořice rychle absorbuje vodu, lze ji využít jako ochranu před plísňovými nemocemi. Pro tyto účely používejte vždy mletou variantu koření. Ovšem pozor, nelze jej nasypat jen tak ledabyle do květináče nebo na celou rostlinu. V případě orchidejí poprašte skořicí přímo řezné rány, například pokud jste seřízli list, kořeny nebo zkrátili stonek. Podpoříte tak vysušení rány, a tím zabráníte šíření infekce.
Přemokřené kořeny
Skořice dokáže zachránit rostlinu před následky přemokření a postupným uhníváním. Nejprve odstraňte kořeny, které byly přímo poškozeny a řezné rány ošetřete kořením. Rána se tak vysuší a uzavře. V žádném případě ale nepřidávejte skořici přímo do substrátu, jelikož by mohla vysušit celý kořenový systém. Nadbytečné množství skořicového prášku by ztížilo kořenům přijímat dostatečné množství vody. Navíc by vám to ztížilo rozpoznat barvu a zdraví kořenů.
Skořice: Foto Pixabay
Skořici použijte jen jednorázově
Rozhodně není vhodné skořici používat na rostliny pravidelně nebo preventivně. Není také účinná proti všem druhům plísní. Jestliže ji tedy použijete na plíseň a nezabere, budete muset zvolit jiné prostředky, případně se s rostlinou v krajním případě rozloučit. A jak koření využít kromě zmíněného poprášení jednotlivých částí orchideje? Vytvořte si jednorázový roztok smícháním jedné lžičky skořice s šálkem vody. Směs přelijte do nádoby s rozprašovačem a postříkejte postižené části rostliny. V případě používání skořice si můžete být jisti, že se jedná o zcela bezpečný a přírodní prostředek, který neublíží malým dětem ani domácím mazlíčkům.
Tip: Zapomeňte na drahá hnojiva. Orchidejím pomůže domácí elixír.
Zdroje info: Autorka
Orchidej a skořice: Náhledové foto Chat day, fotogalerie orchidejí Pixabay
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