Arogance německé hvězdy na Masters v Šanghaji. Zverev přišel o 80 minut později a zabral kurt Sheltonovi

Sobota 10. října, tenisové centrum Čchi-čung na předměstí Šanghaje. Na kurtu číslo 5 měl mít Alexander Zverev podle fanoušků rezervaci od 10:30. Kurt ale zůstal prázdný. Německá světová dvojka a nasazená jednička turnaje se podle svědků objevila až kolem 11:50, tedy osmdesát minut po začátku vlastního termínu. Ve 12:00 měli na stejný kurt nastoupit Ben Shelton a mladý Australan Cruz Hewitt. Zverev ale podle svědeckých popisů trénoval dál a Američan s Hewittem se přesunuli na vzdálenější kurt číslo 10. Fanoušci, kteří přišli sledovat dva hráče z elitní desítky, tak skončili u plotu. Samotné zpoždění by skandálem nebylo. Vadí, co podle svědků následovalo.
Osmdesát minut, které se nedaly vrátit
Časová osa, kterou zveřejnily zahraniční tenisové weby, je jednoduchá:
|Čas
|Co se podle svědků dělo
|10:30
|začátek Zverevovy rezervace na kurtu č. 5
|kolem 11:50
|Zverev dorazil na kurt
|12:00
|měli nastoupit Shelton s Hewittem
|po 12:00
|Zverev trénoval dál, Shelton a Hewitt odešli na kurt č. 10
Kdyby Zverev po deseti minutách tréninku kurt uvolnil, šlo by nanejvýš o provozní drobnost. Hráč přijde pozdě, přijde o vlastní čas a je to jeho smůla. Podle svědectví se ale stal opak: zpoždění nezaplatil Zverev, nýbrž ti, kdo přišli po něm. Spotřeboval tak nejen svůj čas, ale fakticky i kus cizího.
Proč Zverev dorazil pozdě, není jasné. Dostupné zdroje popisují pouze časovou osu podle svědků. Neuvádějí omluvu, zdravotní důvod, zdrženou dopravu z hotelu ani změnu rozpisu. Spekulovat o příčině by bylo předčasné.
Stížnost se objevila na čínské sociální síti Rednote. Podle citací v zahraničních médiích fanoušek vyčítal Zverevovi, že nechal sparingpartnera čekat přes hodinu a pak vytlačil další hráče z jejich času. Z Rednote se příběh přelil na síť X a odtud na tenisové weby: portugalskou Lente Desportiva, francouzský TennisTemple i ruský Čempionat, který jako původ přetiskl snímek obrazovky z čínské sítě.
Co víme a co zatím chybí
Svědectví je konkrétní. Konkrétnost ale není potvrzení. Web TennisTemple, hlavní sekundární zdroj celé kauzy, sám výslovně upozorňuje, že verze událostí stojí na výpovědích diváků a žádný z aktérů ji veřejně nepotvrdil. Text najdete na webu TennisTemple.
Chybí přitom podstatné věci:
- vyjádření Zvereva, který se podle dostupných zdrojů k obvinění veřejně nevyjádřil,
- reakce Sheltona nebo Hewitta, žádná citace, protest ani stížnost nejsou známy,
- stanovisko turnaje, které by řeklo, kdo o přesunu rozhodl a proč,
- oficiální tréninkový rozpis kurtů č. 5 a č. 10 pro daný čas,
- původní příspěvek z Rednote, k němuž se dá dostat jen přes citace v médiích.
Absence vyjádření sama o sobě nedokazuje pravdivost ani nepravdivost svědecké verze. Znamená hlavně, že chybí oficiální časová osa. Bez stanoviska turnaje zůstává otevřená možnost, že provozní detaily byly složitější: rozpis se mohl na poslední chvíli měnit nebo se hráči mohli domluvit mezi sebou. O věci mohl na místě rozhodnout i koordinátor tréninků, ne sám Zverev.
Zverev si přitom do Šanghaje přivezl pověst, která podobné příběhy přitahuje. Berlínský soud v červnu 2024 ukončil případ údajného násilí vůči bývalé partnerce Brendě Patea dohodou. Zverev zaplatil státní pokladně 150 000 eur (zhruba 3,7 milionu korun) a dalších 50 000 eur na charitu. Obhajoba zdůraznila, že nejde o přiznání ani zjištění viny, jak informovala agentura AP. ATP předtím po patnáctiměsíčním vyšetřování uzavřela starší obvinění Olgy Šarypovové s tím, že nemá dost důkazů. S tréninkovým kurtem v Šanghaji nic z toho nesouvisí. Vysvětluje to ale, proč se fanouškovský příspěvek z čínské sítě rozletěl světem tak rychle.
Hierarchie, kterou pravidla nepopisují
Nejzajímavější je na celé kauze to, jak se v tenise rozdělují tréninkové kurty. Pravidla ATP pro rok 2026 jsou v oblasti infrastruktury překvapivě podrobná. Turnaj Masters 1000 s 96členným venkovním pavoukem musí mít nejméně šest zápasových a osm tréninkových kurtů přímo v areálu. Tréninkové plochy mají mít stejný povrch, rychlost a podmínky jako hlavní soutěž a musí být k dispozici od 9:00, u venkovních Masters nejméně tři dny před kvalifikací. Vše stojí v oficiálních pravidlech ATP.
Jenže o tom, kdo dostane konkrétní kurt v konkrétní hodině a zda si hvězda může prodloužit trénink na úkor dalšího hráče, veřejně dohledatelná část pravidel mlčí. ATP normuje kapacitu a kvalitu, ne pořadí ve frontě. Tam vládne neformální hierarchie: žebříček, nasazení, vztahy s organizátory. A trochu i to, kdo stojí na kurtu, když hodiny odbijí poledne.
Podle nás je právě tohle jádro celé věci. Jinde má tenis hierarchii velmi viditelnou: v rozpisu na centrálním kurtu, ve velikosti šaten i v pořadí na tiskovkách. Tréninkový kurt bývá jedním z mála míst, kde mají hráči formálně stejná práva: hodina je hodina. Pokud se svědecký popis potvrdí, ukázal by, že i tady váha jména přebije rezervaci. A na rozdíl od jiných zákulisních situací to tentokrát viděli fanoušci, kteří si vyfotili Sheltona přes pletivo na vzdáleném kurtu.
Za nesportovní chování umí ATP trestat. Na turnajích Masters 1000 může pokuta dosáhnout až zhruba 1,4 milionu korun za jedno porušení a závažné případy se mohou posunout do kategorie těžkých přestupků. O žádném oficiálním řízení vůči Zverevovi ale není nic známo. Nikdo ho formálně neobvinil.
Pro srovnání: přímý případ, kdy by Djoković, Alcaraz nebo Sinner podobně vytlačili soupeře z jeho rezervace, se nám dohledat nepodařilo. Nejbližší podobný zásah, který jsme našli, pochází z Washingtonu z roku 2016, kdy policista vykázal z tréninkového kurtu Bernarda Tomice a Viktora Troického kvůli hrozící bouřce. Šlo ovšem o bezpečnost, ne o přednost hvězdy.
Pikantní je i načasování. Šanghaj letos výrazně zdůrazňuje pohodlí hráčů. Kromě 26 kurtů v areálu Čchi-čung přidala dva nové tréninkové kurty v centrální čtvrti Ťing-an, asi tři minuty pěšky od hráčského hotelu Ritz-Carlton. Hráči díky nim nemusejí na každý trénink absolvovat zhruba třicetikilometrovou cestu do areálu, jak uvádí web turnaje Rolex Shanghai Masters. Kurtů je víc než kdy dřív. Spor se přesto podle svědků strhl o jeden konkrétní.
Zverev jde dál, Shelton končí
Sportovně se oba hlavní aktéři rozešli opačnými směry. Zverev v pátek 9. října porazil domácího Wu I-pinga 6:4, 7:6(4) a v neděli 11. října, den po údajném incidentu, zdolal Francouze Quentina Halyse 6:4, 6:7(8), 6:3. Shelton, v Šanghaji nasazená trojka, nejprve přehrál Daniela Altmaiera 6:3, 7:6(6), ale v neděli nestačil na Francouze Arthura Geu a prohrál dvakrát v tiebreaku 6:7(5), 6:7(3). Souvislost s narušeným tréninkem z toho vyvozovat nelze. Doložená je jen časová blízkost.
Čeští hráči mají v Šanghaji pestrou bilanci:
- Jakub Menšík porazil Miomira Kecmanoviče 6:3, 6:3 a Francisca Cerúndola 6:3, 3:6, 6:2, je v osmifinále,
- Dalibor Svrčina vyřadil Camerona Norrieho 6:3, 3:6, 6:4 a Tomáse Etcheverryho 6:3, 3:6, 7:5, dál ho čeká Daniil Medveděv,
- Jiří Lehečka zdolal Nuna Borgese 6:3, 3:6, 6:3,
- Tomáš Macháč prohrál ve 2. kole s Alexandrem Bublikem 4:6, 6:7(4),
- Vít Kopřiva skončil v 1. kole na raketě Zizou Bergse 3:6, 1:6.
Podobný spor o tréninkový kurt se u českých hráčů v Šanghaji neobjevil. Přímé přenosy z turnaje nabízí v Česku Oneplay. Záznamy zápasů včetně Zverevova duelu s Wuem nebo Macháčovy prohry s Bublikem jsou na Tennis TV. Rozpis se ale mění každým dnem, proto je dobré aktuální program ověřit v den zápasu.
Kurt číslo 10 na šanghajském předměstí nemá tribunu ani televizní kamery, jen plot. Pokud se svědectví potvrdí, právě přes to pletivo bylo letos v Šanghaji nejlépe vidět, jak v tenise funguje přednost.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář