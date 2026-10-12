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Kyrie Irving čekal na návrat 586 dní. První koš dal za čtrnáct sekund a připomněl Dallasu, o jakého hráče přišel

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Kyrie Irving nehrál soutěžní utkání od března 2025, kdy si přetrhl přední zkřížený vaz v levém koleni. Během dlouhé rehabilitace vynechal celou minulou sezonu NBA a musel znovu získat jistotu při pohybech, na kterých stojí jeho mimořádný basketbalový talent. V neděli se konečně vrátil. Při přípravném utkání Dallasu proti Houstonu v Macau mu přitom stačilo pouhých čtrnáct sekund, aby znovu skóroval. Nakonec nasbíral 17 bodů a pomohl Mavericks k vítězství 132:115.
Kyrie Irving čekal na návrat 586 dní. První koš dal za čtrnáct sekund a připomněl Dallasu, o jakého hráče přišel

Kyrie Irving čekal na návrat 586 dní. První koš dal za čtrnáct sekund a připomněl Dallasu, o jakého hráče přišel

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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