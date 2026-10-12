Kyrie Irving čekal na návrat 586 dní. První koš dal za čtrnáct sekund a připomněl Dallasu, o jakého hráče přišel

První útok Dallasu patřil muži, na kterého se čekalo téměř dvacet měsíců
Když Kyrie Irving poprvé po dlouhé přestávce vstoupil na palubovku, fanoušci Dallasu čekali především na to, jak bude jeho koleno reagovat na skutečné zápasové tempo. Odpověď přišla téměř okamžitě. Mavericks získali míč při úvodním útoku a Irving předvedl nájezd pod koš, který zakončil efektním obráceným položením. Od začátku utkání uplynulo pouhých čtrnáct sekund.
Takový moment má pro hráče vracejícího se po vážném zranění mnohem větší význam než obyčejné dva body v přípravném zápase. Irving si přetrhl přední zkřížený vaz v levém koleni 3. března 2025 při utkání proti Sacramentu. Následovala operace, dlouhá rehabilitace a celé měsíce, během kterých nemohl absolvovat běžnou zápasovou zátěž.
Dallas mezitím prošel dalšími změnami a do nové sezony vstupuje s odlišným složením mužstva. Právě proto byl návrat zkušeného rozehrávače tak očekávaný.
Sedmnáct bodů a pohyby, které dělají Irvinga výjimečným
Irving v Macau odehrál přibližně 22 minut a zaznamenal 17 bodů, dva doskoky a tři asistence. Proměnil šest ze třinácti střel z pole a přidal dvě úspěšné trojky. Proti Houstonu přitom nešlo pouze o jednoduché střelecké pokusy.
Irving několikrát ukázal práci s míčem, rychlé změny směru a schopnost zakončovat v náročných pozicích, které z něj udělaly jednoho z technicky nejvýraznějších hráčů své generace. Právě proto je jeho návrat po operaci kolene tak sledovaný.
Přední zkřížený vaz pomáhá stabilizovat koleno při prudkých změnách směru a rotačních pohybech. Basketbalový rozehrávač přitom podobné pohyby vykonává neustále, zejména při driblinku, rychlém zastavení nebo překonávání obránce.
Pro hráče, jehož předností je schopnost měnit směr prakticky bez ztráty kontroly nad míčem, představuje návrat důležitou sportovní výzvu. Irving v prvním utkání ukázal, že se dokáže pohybovat sebevědomě. Jeden přípravný zápas ale ještě nepotvrzuje, že bez problémů zvládne také pravidelnou zátěž celé sezony NBA.
Dallas dostává zpátky hráče, který může změnit jeho útok
Mavericks mají před začátkem nové sezony několik výrazných osobností v čele s mladým Cooperem Flaggem. Právě zkušený Irving však může jejich útočné hře dodat něco, co se nedá jednoduše nahradit. Dokáže vytvářet střelecké příležitosti bez výraznější pomoci spoluhráčů, řešit složité situace v závěrech zápasů a trestat obranu, která mu poskytne i velmi malý prostor.
Jeho návrat navíc přichází ve chvíli, kdy Dallas potřebuje najít stabilnější podobu svého mužstva po výsledkově nepovedeném předchozím ročníku. Trenér Dusty May po utkání ocenil Irvingovu fyzickou i psychickou připravenost a připomněl jeho mimořádnou technickou úroveň. Pro Dallas je zároveň důležité, že slavný rozehrávač nemusel při prvním startu odehrát přes třicet minut nebo rozhodovat dramatický závěr.
Mavericks totiž Houston porazili poměrně přesvědčivě 132:115 a Irving mohl poslední čtvrtinu sledovat z lavičky. Přípravný zápas samozřejmě nepředstavuje stejnou zátěž jako vyrovnané utkání základní části nebo play-off. Z pohledu návratu po zranění však splnil velmi důležitý účel.
Irving se vrátil do skutečného zápasového tempa, předvedl několik typických akcí a nemusel za každou cenu dokazovat, že okamžitě zvládne všechno jako před zraněním. Po téměř dvaceti měsících čekání je to pro Dallas velmi dobrý začátek.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NBA – Welcome back, Kyrie: Irving scores 17 for Mavericks in China [2], NBA – Dallas Mavericks versus Houston Rockets, 11 October 2026 [3], Dallas Sports Journal – Kyrie Irving reflects on emotional return [4], Reuters – Irving excited to play again after lengthy injury absence [5].