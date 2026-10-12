Utěrka na dvířkách trouby je hotový ráj pro bakterie. Kdo ji tam nechává, roznesl si zárodky po celé kuchyni, aniž to tuší

Péče o kuchyňské utěrky se může na první pohled zdát jako banální a nepodstatná záležitost, ve skutečnosti jde ale o klíčový aspekt v udržení čisté a hygienické kuchyně. Důležité není jen to,
jak často a jakým způsobem je perete, ale také to, kde je v kuchyni necháváte. Zdánlivá maličkost totiž může mít za následek šíření bakterií a nečistot tam, kde byste to rozhodně nechtěli. Utěrky na troubě nejsou dobrý nápad
Spousta hospodyněk je zvyklá mít utěrku zavěšenou na dvířkách
trouby. Mají ji tak stále při ruce a pokud je trouba rozehřátá, tak utěrka i rychle uschne. Zdánlivě praktické řešení má však jeden velký háček, a tím je hygiena. Kvůli časté manipulaci je totiž rukojeť dvířek hotovým rájem pro bakterie. Pokud na takové inkriminované místo položíte utěrku, můžete si být jisti, že si choroboplodné zárodky roznesete po celé kuchyni. Raději utěrky nechávejte na větraném místě, kde látka rychle uschne, například na speciálním držáku poblíž okna. S utěrkovou hygienou pomůže soda
Utěrky dostávají při používání v kuchyni pěkně zabrat a výsledkem bývají mastné a barevné fleky od nejrůznějších ingrediencí. Aby byly hygienicky čisté a plnily svůj účel co nejlépe, je potřeba se o ně správně starat. Šikovným pomocníkem je
jedlá soda, která látku vybělí, vydezinfikuje a zbaví ji zápachu. Špinavé utěrky vložte do umyvadla nebo mísy, zalijte je vroucí vodou a vsypte malé množství jedlé sody. Nechte několik minut působit, poté je propláchněte čistou vodou, a nakonec vyperte v pračce na obvyklý program. Zdroj fotografie: Freepik Čisté utěrky jsou základem hygienické kuchyně S bakteriemi si poradí vysoké teploty
Pokud se vám nechce před samotným praním utěrky předmáčet, musíte vsadit na vysoké teploty, které bakterie zničí. Zatímco naše babičky je vyvářely v hrnci na plotně, vám pomůže prací program na 90 stupňů a žehlička.
Při praní utěrek (i ručníků) se vyvarujte použití aviváže, která by je mohla zbavit jejich nejdůležitější vlastnosti – savosti. Místo ní můžete použít bílý ocet. Po vyprání je ideální nechat utěrky uschnout na přímém slunci, a nakonec pro dokonalou dezinfekci ještě vyžehlit.
VIDEO Jak si ušít veselé kuchyňské utěrky
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři