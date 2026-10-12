Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Utěrka na dvířkách trouby je hotový ráj pro bakterie. Kdo ji tam nechává, roznesl si zárodky po celé kuchyni, aniž to tuší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dokonale čisté utěrky jsou základem kuchyňské hygieny. Zpozorněte, pokud je necháváte schnout na dvířkách od trouby.
Čisté kuchyňské utěrky

Čisté kuchyňské utěrky

Zdroj: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Služebná v tureckém hotelu nám ukázala, proč má v každém pokoji misku soli. Od té doby ji mám i já u dveří a ve skříni s prádlem
Služebná v tureckém hotelu nám ukázala, proč má v každém pokoji misku soli. Od té doby ji mám i já u dveří a ve skříni s prádlem
Většina Čechů má doma falešný med a netuší to. Stačí ho namazat na chleba a za minutu poznáte, jestli vás okradli
Většina Čechů má doma falešný med a netuší to. Stačí ho namazat na chleba a za minutu poznáte, jestli vás okradli

Pravý med stéká v tenkých pramíncích, jemně šimrá v krku a zanechává po sobě příjemné teplo. Ten pravý...

Kdoule voní božsky, ale kousnout do nich nejde. Kdo je ale uvaří s cukrem a citronem, získá domácí sýr, který nahradí vánoční cukroví
Kdoule voní božsky, ale kousnout do nich nejde. Kdo je ale uvaří s cukrem a citronem, získá domácí sýr, který nahradí vánoční cukroví

Syrová kdoule je tvrdá a trpká. Kilo plodů, kilo cukru a citron z ní ale udělají pevnou sladkost, kterou...

Réva zakrytá na zimu jen zeminou stejně pomrzne. Zkušený vinař vykope korýtko 30 cm hluboké a keř přežije i holomrazy
Réva zakrytá na zimu jen zeminou stejně pomrzne. Zkušený vinař vykope korýtko 30 cm hluboké a keř přežije i holomrazy

Zemina na révě zadrží mráz, v oblevách ale drží i vodu. Voroněžský pěstitel proto ukládá keře do mělkého...

Kuchyňský trik z chalup první republiky se vrací do moderních bytů. Stačí tyčka za pár korun a metr látky
Kuchyňský trik z chalup první republiky se vrací do moderních bytů. Stačí tyčka za pár korun a metr látky

Kus plátna na tyčce pod dřezem kdysi babičkám nahrazoval dvířka. Dnes podobný detail zdobí drahé realizace,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.