Španělky nepotřebují dokonalý outfit, aby vypadaly skvěle. Co se můžeme naučit z jejich stylu?

Dvanáctého října slaví Španělsko svůj národní svátek. A protože máme pro módu slabost, je to docela dobrá příležitost podívat se, co se děje v šatnících a ateliérech země, která dala světu značky jako Zara, Mango nebo Loewe.
Bylo by snadné začít povídáním o vášnivých Španělkách v červených šatech. Jenže takový obrázek má se současnou španělskou módou asi tolik společného jako představa, že všechny Češky chodí v kroji a doma pečou koláče.
Španělská módní scéna je pestrá. Madrid a Barcelona nabízejí rozdílné inspirace, vedle luxusních návrhářů fungují mladé experimentální značky a na ulicích se přirozeně mísí mezinárodní trendy s osobním vkusem. Právě z té rozmanitosti se dá odnést nejvíc.
1. Jednoduchý základ a jeden výrazný detail
Kombinace rovných džínů, bílého trička a dobře střiženého saka patří mezi nejuniverzálnější outfity současného evropského street stylu. Sama o sobě není nijak převratná. Rozhodující ale může být způsob, jakým ji dokončíš.
Představ si středně modré džíny s rovnými nohavicemi, jednoduché bílé bavlněné tričko a volnější kárované sako v hnědých tónech. K tomu vínové baleríny a strukturovanou koženou kabelku v tmavě čokoládové barvě. Výsledkem je outfit, ve kterém můžeš jít do práce, na schůzku nebo odpoledne do kavárny. Nepotřebuje složité vrstvení ani drahé značky. Zajímavým ho dělá kontrast ležérního základu a výraznějších doplňků.
A pokud baleríny nejsou tvoje, podobně může fungovat kombinace s mokasínami nebo jednoduchými kotníkovými botami.
2. Výrazná barva nemusí znamenat výstřednost
V kolekcích současných španělských návrhářů se vedle neutrálních tónů objevují syté barvy i nečekané barevné kombinace. Nejde o jednotný národní styl, spíš o ochotu používat barvu jako důležitou součást celého modelu.
Dobrou inspiraci poskytují například jednoduché kombinace vínové a pudrově růžové, tmavě modré s čokoládově hnědou nebo olivově zelené s jemně fialovou.
Zkus široké vínové kalhoty, světle růžový tenký svetr a tmavě hnědé mokasíny. Nebo čokoládově hnědou midi sukni s modrým úpletem a malou kabelkou v přírodní béžové. Důležité je, aby jednotlivé barvy měly prostor vyniknout. Pokud zvolíš dvě výraznější plochy, zbytek outfitu může zůstat klidnější. A jestli si na větší barevné kombinace netroufáš, začni doplňky. Jeden výrazný šátek nebo pár červených bot může udělat podobnou službu.
3. Široké kalhoty a volné střihy mají vlastní eleganci
Současná návrhářská móda hodně pracuje se siluetou. Španělský návrhář Ernesto Naranjo například ve své podzimní kolekci pro rok 2026 experimentoval s jednoduchými geometrickými střihy, objemem a oděvy, které lze nosit různými způsoby.
Podobné nápady samozřejmě nemusíš přebírat doslova. Smyslem inspirace není chodit do kanceláře v modelu, který připomíná současně sochu a výtvarnou instalaci. Pro běžný život stačí dobře zvolené proporce. Široké kalhoty s vyšším pasem mohou krásně fungovat s kratším jemným svetrem. Objemnější halenka zase získá jasnější siluetu, když ji částečně zastrčíš do rovných kalhot.
Funguje i dlouhá volnější košile s úzkými kalhotami a jednoduchými balerínami. Všechno stojí na délce, materiálu a na tom, jak jednotlivé kusy spolupracují. Pohodlné oblečení přitom nemusí působit nedbale. Někdy stačí, když mají kalhoty správnou délku a sako dobře sedí v ramenou.
4. Materiál může být nejzajímavější součástí outfitu
Samet, jemný semiš, strukturovaný úplet nebo měkká kůže dokážou změnit charakter jednoduchého oblečení, aniž by bylo nutné přidávat další barvy.
Vezmi si černé rovné kalhoty, jednoduchý krémový top a tmavě zelené sametové sako. Nebo klasické modré džíny, bílou košili a hnědou semišovou kabelku. V obou případech je samotná barevná kombinace poměrně klidná. Zajímavost dodává textura, která zachycuje světlo jinak než hladká bavlna nebo běžný úplet.
Při výběru ale pamatuj na praktičnost. Semišové boty mohou vypadat nádherně, ale pokud chodíš denně pěšky za každého počasí, budeš od nich potřebovat něco jiného než od kožených mokasín. Dobrý outfit totiž musí zvládat také život, který v něm skutečně vedeš.
5. Doplňky nemusí být dokonale sladěné
Staré pravidlo, že kabelka musí mít stejnou barvu jako boty, můžeš bez výčitek ignorovat. Zajímavý outfit často vznikne právě spojením doplňků, které spolu na první pohled nesouvisejí. Tmavě modré mokasíny k béžovým kalhotám a červené kabelce, zlaté náušnice k výraznějšímu stříbrnému prstenu nebo elegantní hedvábný šátek k obyčejné džínové bundě.
Nemusí se samozřejmě kombinovat všechno najednou. Pokud zvolíš jeden výrazný doplněk, další mohou zůstat jednoduché. A někdy je nejlepší právě ta věc, která se do outfitu zdánlivě nehodí, ale tobě se líbí natolik, že ji chceš nosit.
Španělská inspirace nemusí vyžadovat španělský šatník
Na současné španělské módě je sympatické, kolik různých podob může mít. Vedle dramatických návrhářských střihů existují jednoduché nositelné kombinace, vedle výrazných barev minimalistické modely a vedle elegantních podpatků pohodlná každodenní obuv.
Není proto nutné přebírat žádný údajný národní recept na dokonalý vzhled. Mnohem užitečnější je vybrat si princip, který se hodí právě tobě. Možná to budou výraznější boty. Možná konečně vytáhneš ze skříně fialový svetr, který jsi zatím kombinovala jen s černou. Nebo zjistíš, že široké kalhoty mohou vypadat stejně elegantně jako úzké.
A nejlepší na tom je, že kvůli takové inspiraci nemusíš hned kupovat novou kolekci. Stačí otevřít skříň a zkusit dát dohromady věci, které spolu zatím nikdy nenosila.
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Zdroje: Vogue – Ernesto Naranjo: Spain Fall 2026 [1], Vogue – Ernesto Naranjo: Spain Spring 2026 [2], Vogue – Ernesto Naranjo Fall 2026 Collection [3].