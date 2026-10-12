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Hill dodnes věří, že Schumacher zavinil osudný karambol úmyslně. Na dokument o rivalovi odmítl i promluvit

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Netflix líčí rok 1994 jako zrod Schumacherovy legendy. Damon Hill, podle něhož ho Schumacher v Adelaide vyřadil úmyslně, ve filmu nově nepromluvil.
Hill dodnes věří, že Schumacher zavinil osudný karambol úmyslně. Na dokument o rivalovi odmítl i promluvit

Hill dodnes věří, že Schumacher zavinil osudný karambol úmyslně. Na dokument o rivalovi odmítl i promluvit

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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