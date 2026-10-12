Hill dodnes věří, že Schumacher zavinil osudný karambol úmyslně. Na dokument o rivalovi odmítl i promluvit

Adelaide, 13. listopadu 1994, třicáté šesté kolo. Michael Schumacher vede šampionát o jediný bod. Jeho Benetton právě škrtl pravými koly o zeď a ztrácí rychlost, když se mu za zády objeví Williams Damona Hilla. Hill míří do mezery vlevo, Schumacher uhne stejným směrem a obě auta do sebe narazí. Za pár minut je jasné, že nebodoval ani jeden. Pětadvacetiletý Němec se stává mistrem světa poměrem 92:91. Nový dokument Netflixu Schumacher ’94: Zrození legendy z tohoto okamžiku dělá vrchol příběhu o zrodu ikony. Muž, který o něm léta mluví nejostřeji, ale ve filmu žádnou novou výpověď nemá. Tvůrci ho oslovili a on odmítl.
Kolo, které rozhodlo sezonu
Mechaniku nehody nejpodrobněji popsal Motor Sport Magazine ve své reportáži z prosince 1994. Schumacher ztratil vládu nad vozem v levopravé kombinaci zatáček u East Terrace. Přetáčivost se změnila v nedotáčivost a Benetton pravou stranou tvrdě udeřil do vnější zdi. Schumacher se vrátil na trať, ale auto bylo zjevně poškozené a pomalé.
Hill dorazil zezadu a viděl příležitost. Zkusil to zleva. Podle reportáže se Schumacher v tu chvíli posunul doleva, aby mu cestu zablokoval. Benetton po kontaktu skončil okamžitě, Hill se ještě dobelhal do boxů, jenže s poškozeným zavěšením už pokračovat nemohl.
Komisaři podle dobových i pozdějších shrnutí incident posoudili jako závodní nehodu a nezasáhli. Primární dokument FIA s jejich rozhodnutím jsme ve veřejně dostupných zdrojích dohledat nedokázali. Titul zůstal platný a dodnes figuruje v oficiálních výsledcích F1 se svým jednobodovým rozdílem.
Celou sezonu ale jedna zatáčka nerozhodla. Schumacher v roce 1994 vyhrál osm velkých cen, Hill šest. Přesto i Schumacherův oficiální profil na webu Formule 1 označuje jeho první titul za „poněkud poskvrněný“, a to kvůli podezřením kolem Benettonu i kvůli kolizi s Hillem.
„Není pochyb,“ řekl Hill
Nejpřímější Hillovo obvinění zaznělo v lednu 2007 v rozhovoru pro Motor Sport Magazine. Hill v něm řekl, že ho Schumacher v Adelaide „sejmul“. Přiznal, že zpočátku vinil sám sebe za špatně zvolený pokus o předjetí. Pak ale viděl opakované záběry a podle svých slov už nepochyboval, že šlo o úmysl.
Jeho logika je jednoduchá. Viděl „otevřené dveře“ a šel do nich. Schumacher podle něj přejel napříč přímo do jeho stopy. Hill navíc tvrdí, že v tu chvíli nevěděl, že soupeř už předtím vyjel z trati a poškodil auto. Kdyby to věděl, mohl podle této úvahy počkat, až Benetton zastaví sám.
Schumacher hájil opačnou verzi. Britský Independent připomíná, že kolizi vždy označoval za závodní nehodu. Český Sport.cz cituje jeho vzpomínku na minuty po kolizi: nevěděl, co se stalo s Damonem, nevěděl, jestli se má radovat, a čekání na výsledek pro něj bylo hrozné. Úmysl v Adelaide nikdy nepřiznal.
Hillův oficiální profil na F1.com spor shrnuje bez verdiktu. Jedni Schumachera obviňovali, že soka vyřadil záměrně, druzí tvrdili, že Hill mohl kolizi zabránit. České retrospektivy bývají ostřejší. Encyklopedie formule 1 píše, že „celý svět tehdy viděl Michaelův manévr, kterým Damona v Austrálii poslal ze hry ven“, a iDNES.cz k třicátému výročí mluvil o „drzém střetu“.
Prokázat úmysl dnes nejde. Hillova verze však podle nás není jen ukřivděný dojem poraženého. Opírá se o průběh manévru, jak ho popsala dobová reportáž, a o pozdější kapitolu, která celé Adelaide zpětně nasvítila:
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|Adelaide 1994
|Jerez 1997
|Soupeř
|Damon Hill (Williams)
|Jacques Villeneuve (Williams)
|Výsledek kolize
|oba odstoupili
|Villeneuve dojel třetí, Schumacher skončil v kačírku
|Titul
|Schumacher o 1 bod
|Villeneuve
|Postih
|žádný
|vyloučení z celkového pořadí MS 1997
V Jerezu tři roky po Adelaide sloužily televizní záběry jako důkaz při disciplinárním řízení FIA. Tehdejší šéf federace Max Mosley podle dobových zpráv mluvil o jednání úmyslném, i když instinktivním, a Schumacher ztrátu druhého místa přijal. Oficiální profil F1 dnes otevřeně píše, že se Villeneuva neúspěšně pokusil ze závodu vytlačit. U Adelaide takový verdikt chybí. Právě proto zůstává otevřenou otázkou.
Film bez soka
Producent Jochen Köstler v rozhovoru pro německý deník Bild řekl, že Hilla tvůrci „samozřejmě“ oslovili, ale k účasti ho přesvědčit nedokázali. Víc nedodal. Zda šlo o nesouhlas s pojetím filmu, o osobní důvody, nebo o neochotu znovu otevírat Adelaide, veřejně nezaznělo.
Mlčení to přitom není. Hill se k titulovému souboji vrátil v roce 2024 pro Sky Sports a letos v srpnu v podcastu Beyond The Grid popsal souboj se Schumacherem jako „psychologickou bitvu“, po které musel přehodnotit vlastní slabiny. O rivalitě mluvit umí. Jen ne v tomhle filmu.
Recenze serveru Motorsport.com označuje absenci dobových soupeřů za největší slabinu dokumentu. Hill je podle ní „téměř zcela nepřítomen“ a objeví se jen ve dvou krátkých archivních klipech z roku 1994. Kontroverze sezony film podle recenzenta ukazuje spíš subjektivně, z pohledu Schumachera a jeho okolí, než aby je kriticky rozebral.
Kdo tedy ve filmu mluví? Podle JustWatch mimo jiné Corinna Schumacherová, šéf Benettonu Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, David Coulthard, manažer Willi Weber a němečtí komentátoři Kai Ebel a Heiko Waßer. Corinna podle Bildu tvůrcům některé respondenty sama navrhla. Rozhovorů natočili víc, než se do filmu vešlo. Vypadl například novinář Ralf Bach a také Jonathan Wheatley, tehdejší mechanik Benettonu. V jeho případě režisérka Christin Freitagová mluvila o vyprávěcích důvodech a nedostatku prostoru.
Výsledkem je portrét natočený zevnitř tábora. Schumacherova legenda v něm sílí právě díky emocím roku 1994, osudný karambol ale zůstává spíš otázkou rámování než vyřešeným faktem. Divák slyší, jak titul prožíval vítěz. Jak ho prožíval poražený, si musí dohledat jinde.
Co Netflix skutečně nabízí
Kdo čeká seriál, bude překvapen. Jde o samostatný film, který má podle různých zdrojů zhruba 105 až 107 minut. Celosvětově vyšel 2. října 2026 a na Netflixu ČR je dostupný s českým dabingem i českými titulky, vedle němčiny, angličtiny, polštiny a ukrajinštiny.
Od dokumentu Schumacher z roku 2021 se liší rozsahem. Tehdejší film vznikl s podporou rodiny, mapoval celou kariéru od motokár po éru Ferrari a mezi respondenty měl i Hilla. Nový snímek se soustředí na jedinou sezonu: první titul s Benettonem, nástup „Schumi-mánie“ v Německu a tragický víkend v Imole. Smrti Rolanda Ratzenbergera a Ayrtona Senny věnuje podle Motorsport.com zhruba 25 minut, takže finále v Adelaide není jediným dramatickým pilířem filmu.
Pro fanoušky má film i řemeslnou zajímavost. Některé závodní scény tvůrci dotáčeli v Schumacherově původním voze z roku 1994, který jim zapůjčil sběratel. Pohyb auta podle režisérky řešili improvizovaně, na podvozku připomínajícím skateboard a ručním třesením.
Pro diváka bez hlubší znalosti F1 funguje snímek jako nostalgický a vizuálně silný vstup do jedné z nejdramatičtějších sezon. Kdo chce pochopit, proč se o titulu z roku 1994 přou už přes třicet let, by si k němu měl přidat Hillův rozhovor z roku 2007.
Dvaatřicet let po Adelaide tak existují dvě verze téhož kola. Jedna má teď 107 minut, archivní záběry a dabing. Druhá se vejde do jediné Hillovy věty a v novém filmu chybí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta