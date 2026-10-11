Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Geniální trik pro dlouhodobou zásobu vlašských ořechů: Vytáhněte z kuchyně obyčejnou fólii a mrazák udělá zbytek

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Geniální trik pro dlouhodobou zásobu vlašských ořechů: Vytáhněte z kuchyně obyčejnou fólii a mrazák udělá zbytek. Jak správně mrazit vlašské ořechy? Osvědčený postup uchová plody plné chuti po dlouhé roky
Ořech

Ořech

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 09:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Ochlazuje se a myši se stahují do sklepů. Pomohou piliny na vodě
Ochlazuje se a myši se stahují do sklepů. Pomohou piliny na vodě
Dozrají. Kartony od vajec a zelená rajčata jako skvělá kombinace
Dozrají. Kartony od vajec a zelená rajčata jako skvělá kombinace

Podzim už panuje tvrdou rukou a ze zahrad mizí poslední plodiny. V těchto dnech se to týká především...

Fíkovník zatím nebalte: Kdo ho zakryje moc brzy, na jaře se nedočká fíků
Fíkovník zatím nebalte: Kdo ho zakryje moc brzy, na jaře se nedočká fíků

Sousedé už balí fíkovníky do textilie a vy přemýšlíte, jestli nejste pozadu? Klidně ještě počkejte. Zakrýt...

Ořechy nemusíte mrazit. Ořechy lze uchovat jinak i roky
Ořechy nemusíte mrazit. Ořechy lze uchovat jinak i roky

Sezona ořechů právě vrcholí. Nejspíše už máte ořechy doma uskladněné v bedničkách, případně se k jejich...

Připravte trávník na zimu: mulčování zabrání růstu plevele
Připravte trávník na zimu: mulčování zabrání růstu plevele

Už jste se také pustili do podzimních prací na zahradě? Tak určitě nezapomeňte na přípravu trávníku na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.