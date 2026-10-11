Geniální trik pro dlouhodobou zásobu vlašských ořechů: Vytáhněte z kuchyně obyčejnou fólii a mrazák udělá zbytek. Jak správně mrazit vlašské ořechy? Osvědčený postup uchová plody plné chuti po dlouhé roky
Podzimní sklizeň lískových a vlašských plodů přináší na zahradách nefalšované uspokojení. Pohled na záplavu tvrdých kuliček padajících ze stromu vyvolává úsměv na tváři, jenže po radostném sběru okamžitě přichází zásadní otázka: Jak naložit s bohatou úrodou, aby jádra nezhořkla a nevzala za své? Většina českých rodin má vlašské ořechy spojené s pečením vánočního cukroví nebo s přípravou nadýchaných moučníků. Křehká jádra plná zdravých tuků však podléhají podlehnutí zkáze rychleji, než byste čekali. Místo abyste přihlíželi jejich žluknutí, vsaďte na prověřené mražení, které uchová chuť i cenné látky po neuvěřitelně dlouhou dobu.
První známky zralosti a jak na správný sběr na zahradě
Až se v září začnou zelené slupky na větvích sami rozpraskat a odhalovat tvrdou skořápku, nastává ten správný čas. Právě opadané plody vykazují nejnižší obsah vlhkosti, a proto nabízejí nejlepší kvalitu pro dlouhodobé uchování.
* Pravidelně obcházejte travnatý porost pod stromem a spadlé plody sbírejte co nejrychleji.
* Jakmile necháte ořechy ležet ve vlhké trávě několik dní, do skořápky proniknou plísně a hniloba, jak zdůrazňují odborníci z portálu Chalupáři-Zahrádkáři.
* Zbylou úrodu na větvích opatrně oklepejte dlouhou tyčí a ihned se pusťte do loupání.
Při odstraňování dužnaté slupky nezapomeňte na ochranné rukavice, protože šťáva z nezralých částí neskutečně silně barví kůži do tmavohněda. Pokud zelená vrstva drží pevně jako přilepená, rozprostřete plody na pár dní do suché a teplé místnosti, kde slupka sama vyschne a snadno odpadne.
Tip: Rozmrazujete maso špatně? Může k vám dorazit i sanitka.
Foto: Pixabay
Tajný trik pro uskladnění ořechů v mrazáku bez ztráty chuti
Jestliže disponujete menším až středním množstvím vyloupaných jader, mraznička představuje absolutního šampiona v uchovávání čerstvosti. Náš dědeček s babičkou po příchodu prvních moderních spotřebičů velmi dobře věděli, co dělá. Ještě předtím ořechy sušili na chladné a větrané půdě, ale mrazák tento proces neuvěřitelně zjednodušil.
Louskáním získaná čistá jádra pečlivě roztřiďte a vyřaďte poškozené nebo zatuchlé kousky. Zkažený plod poznáte podle toho, že hoří hořkou až výrazně trpkou chutí a zapáchá po staré mastnotě.
Při balení do mrazáku se vyhněte zásadní chybě:
- Zapomeňte na mikrotenové sáčky i plastové krabičky! V těsně uzavřeném plastu dochází k srážení zbytkové vlhkosti, což vede k tvorbě plísňových zárodků.
- Sáhněte po hliníkové fólii (alobalu): Vyloupaná jádra pevně zabalte do poctivé vrstvy alobalu, který dokonale nepropouští světlo ani okolní pachy z ostatních potravin.
- Tvrdé skořápky rozhodně nevyhazujte do popelnice – po podrcení poslouží jako perfektní drenáž na dno květináčů nebo jako výživný přídavek do kompostu.
Jakmile dostanete chuť na pečení nebo mlsání, vyndejte potřebnou porci z mrazáku a nechte ji při pokojové teplotě přirozeně roztát. Rozdíl oproti čerstvě natrhanému plodům vůbec nepoznáte.
Zdroje info: Autorka, https://www.taste.com.au/kitchen/articles/how-to-store-walnuts/n8s73a98, https://www.ireceptar.cz/zahrada/vlasske-orechy-mrazak-skladovani-30000840.html
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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