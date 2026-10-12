Sparta dostala v poháru Baník a čeká ji bouřlivý večer. Slavia si vylosovala nováčka, Hradec jede k druholigistovi

Páteční los osmifinále rozdal karty nerovně. Sparta přivítá Baník Ostrava, tedy soupeře, se kterým se na Letné v posledních letech hrálo před plným stadionem, v napjaté atmosféře a s nejistým výsledkem. Slavia dostala domácí zápas s nováčkem Chance Ligy Zbrojovkou Brno. Hradec Králové pojede do Prostějova, k jedinému jistému druholigistovi, který v soutěži zůstal. Úředním hracím dnem je středa 28. října 2026, státní svátek. Pro fanoušky jde o ideální termín. Pro favority to může být past, protože pohár letos už jednoho velkého klubu vyřadil.
Letná, plný kotel a soupeř, který umí kousat
Dvojice je v oficiálním přehledu uvedena v pořadí AC Sparta Praha a FC Baník Ostrava. Pořadatelem je tedy Sparta a hraje se na Letné. Podle pravidel losu 4. kola hraje doma tým z nižší soutěže. Když jsou oba ze stejné ligy, pořádá zápas klub vylosovaný jako první. To byla Sparta.
Atmosféru zatím ukazuje hlavně minulost. Na únorový ligový zápas byla Letná vyprodaná. Sparta tehdy kvůli omezenému parkování doporučovala jet MHD, upozorňovala na digitální vstupenky a kontrolu zavazadel. Sektor hostů se plnil rychle. V pátek před zápasem v něm podle Baníku zbývalo necelých 200 míst. Ostravští fanoušci jezdí do Prahy ve velkém počtu a podle nás tomu v říjnu nebude jinak.
Podle tabulky je favoritem Sparta. Po devíti kolech je sedmá s 15 body a skóre 18:12, Baník je jedenáctý s 10 body a skóre 7:17. Ostravě se nedaří hlavně v útoku. Poslední dva vzájemné zápasy vyhrála Sparta, v září 2025 v Ostravě 3:0 a v únoru 2026 na Letné 5:2. Baník si ale ve své únorové upoutávce na zápas připomínal, že předtím přinesly zápasy na Letné výsledky 3:1, 1:2, 3:4 a 1:1. Málokdy tam šlo o jednoznačný zápas.
Baník navíc má v poháru útočníka ve formě. Nejlepším střelcem ročníku je zatím jeho Vít Škrkoň se sedmi góly. Sparta je proto favoritem, ale snadný postup jí nikdo nezaručí.
Prodej vstupenek Sparta k pohárovému zápasu zatím neoznámila. Pokyny pro sektor hostů také chybí. Domácí vstupenky klub prodává výhradně přes systém Enigoo a fanoušci je pak mají v aplikaci Sparta, jak klub uvádí na svém webu. O mimořádných bezpečnostních opatřeních zatím nikdo neinformoval, ani kluby, ani pořadatel soutěže.
Slavia a nováček, který se v lize drží vysoko
Slavia na první pohled dostala klidnější los. Zbrojovka v květnu postoupila z druhé ligy suverénně. Sezonu ukončila výhrou 4:1 nad Dynamem, získala 76 bodů a vyrovnala tím rekord druhé ligy, který drželo Slovácko ze sezony 1999/2000.
V nejvyšší soutěži přitom Brno nepůsobí jako nováček, který se bojí sestupu. Po devíti kolech je šesté se 16 body, tedy o bod před Spartou. Slavia však už Zbrojovku letos porazila. Na začátku září ji doma přehrála 4:0, dvakrát skóroval Chorý, po jednom gólu přidali Ayaosi a Jurásek.
Slavia vede ligu s 23 body a skóre 25:6, takže je jasným favoritem. Pohár se ale hraje podle jiných pravidel než liga. Brno už zjistilo, jak tvrdě Slavia trestá chyby, a nejspíš nepřijede jen bránit.
Prostějov už jednoho prvoligistu vyřadil
Ve dvojici 1. SK Prostějov a FC Hradec Králové hraje doma Prostějov jako člen nižší soutěže. Mezi osmi zápasy je to ten s největším rozdílem. Prostějov má ve druhé lize po devíti zápasech jen 8 bodů a skóre 11:12. Při řazení podle bodů je třetí od konce. Hradec je v Chance Lize devátý se 14 body a ze všech osmifinalistů z horní poloviny tabulky má nejméně gólů (skóre 8:9).
Prostějov už ale v tomto ročníku prvoligový tým vyřadil. Ve 3. kole porazil na penalty Sigmu Olomouc. Karviná, úřadující vítěz poháru, navíc vypadla už ve 2. kole. Hradec tak má podle tabulky nejsnazší los ze tří favoritů. Jede ale na hřiště, kde letos vysoko postavený soupeř už jednou neuspěl.
Celý los a co zatím není jasné
|Domácí
|Hosté
|Slovan Liberec
|FK Teplice
|AC Sparta Praha
|FC Baník Ostrava
|FC Zlín
|FC Vysočina Jihlava / FC Viktoria Plzeň
|1. SK Prostějov
|FC Hradec Králové
|FK Mladá Boleslav
|Bohemians Praha 1905
|SK Slavia Praha
|FC Zbrojovka Brno
|SK Artis Brno
|FK Jablonec
|1. FC Slovácko
|FK Pardubice
Zlín soupeře ještě nezná. Čeká na vítěze dohrávky 3. kola mezi Jihlavou a Plzní, která je na programu 28. října ve 14:00, tedy ve stejný den jako osmifinále. Zápas Zlína se proto bude muset odehrát v jiném termínu. Zlín je v lize šestnáctý. Pokud by postoupila Jihlava, hrála by doma a v osmifinále by byla druhým druholigistou.
Přesné časy výkopů zatím pořadatel nezveřejnil u žádného zápasu, a to ani u Sparty, Slavie či Hradce. Program televizních přenosů také ještě není známý. Oneplay Sport vysílal losování a v minulém ročníku přenášel většinu osmifinálových zápasů. Které zápasy nabídne letos, zatím nikdo neoznámil.
Los se týkal jen osmifinále. Čtvrtfinále má úřední termín 3. března 2027 a datum jeho losu se teprve určí. Finále bude 12. května 2027 opět v hradecké FINEP Areně. Hradec by tak v případě úspěchu hrál finále na vlastním stadionu.
Sparta má v historii osm pohárových titulů, Slavia sedm. Obě mají slušnou šanci na další. Zatímco Slavia a Hradec ale 28. října vstoupí do zápasů jako jasní favorité, Sparta musí počítat s tím, že na Letné bude plný sektor hostů a soupeř, se kterým se tam v posledních letech hrálo často vyrovnaně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle