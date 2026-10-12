Zavraždil taxikářku, pak smetl náhodné auto. Sebevrahovi ze Šumperka hrozí doživotí

"Kriminalisté skončili vyšetřování případu zavražděné čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku a pokusu vraždy dalších dvou osob z února roku 2026. Krajskému státnímu zástupci předali spis s návrhem na podání obžaloby na devětatřicetiletého muže, kterému hrozí 15 až 20 let nebo výjimečný trest," potvrdil mluvčí policie Libor Hejtman.
Šílený případ se stal loni v polovině února v dopoledních hodinách. Policie dostala oznámení o nálezu vážně zraněné ženy na ulici Lidická v Šumperku. "S velmi těžkými zraněními převezena do nemocnice. Téměř okamžitě byli na místo přivoláni krajští kriminalisté. I když u sebe neměla doklady, brzy jsme zjistil, že obětí je 44letá taxikářka. Rozjelo se pátrání po černém vozidle Škoda Superb, kterým jezdila. Během přibližně dvou hodin se podařilo vozidlo vypátrat a to v obci Šumvald," popsal před rokem Jan Lisický, vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Čtěte také: VIDEO: Vlna podpory pro děti zavražděné taxikářky. Do sbírky se zapojilo přes tisíc dárců
Pachatel na výzvy k zastavení nereagoval a naopak začal policejním hlídkám ujíždět. Mezi obcemi Šumvald a Dolní Libina se na dlouhém rovném úseku silnice dostal až na rychlost přesahující 140 kilometrů v hodině. Poté přejel do protisměru a narazil do protijedoucího vozu Škoda Octavia, ve kterém jel 55letý řidič a 49letá spolujezdkyně.
"Pro řidiče na klidném úseku mezi obcemi se jednalo o zcela neuvěřitelnou situaci a noční můru. Jen díky pohotovému úhybnému manévru nebyl následek fatální. Osádku vozidla zachránily také bezpečnostní prvky auta, kdyby někdo byl na zadních sedadlech, mohl být následek fatální. Takto vyvázli se zhmožděními, otřesy mozku a podobně," upozornil šéf krajské kriminálky.
Černý superb skončil po těžké nehodě v poli a policisté ihned zadrželi muže, který nadýchal přes jedno promile. V průběhu vyšetřování se ukázalo, že se jedná o recividistu, který dosud páchal jen méně závažnou trestnou činnost a zejména také mimořádně často pokusy o sebevraždu.
Čtěte také: Šumperk truchlí. Oblíbená taxikářka v nemocnici zemřela po vražedném útoku
"Tento člověk ve mně při výslechu budil trochu hrůzu. Mluví zcela racionálně. V průběhu svého života se několikrát pokusil o sebevraždu. Ze mě neznámého důvodu se mu to nikdy nepodařilo. V minulosti požíval drogy, konzumoval alkohol. Žil na okraji společnosti. Neustále se znovu pokouší sprovodit se ze světa," komentoval případ plukovník Lisický. I ostřílené kriminalisty zasáhla bezcitnost pachatele. "Zarážející pro mě osobně je cynismus a anetičnost, se kterou je ten člověk zahleděný sám do sebe, že je mu úplně jedno, jestli při jeho sebevražedném pokusu zahyne někdo další," zmínil Lisický.
Další průběh vyšetřování ukázal, že obviněný muž si osudného rána na čerpací stanici v Šumperku zavolal taxi a na zadní sedadlo už nastoupil s jednoznačným úmyslem zmocnit se vozidla a s tímto následně spáchat sebevraždu. "Řidičku požádal o odvoz k rybníku Benátky. V průběhu jízdy se utvrdil v přesvědčení, že vozu se zmocní pouze tím způsobem, že nožem bodne řidičku do krku, což po zastavení vozidla udělal," konstatoval vedoucí kriminalistů z Olomouckého kraje.
Zraněnou ženu záchranáři převezli do nemocnice, kde se okamžitě podrobila operaci se zraněním na pravé straně krku. Na následky zranění však později zemřela.