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Zapomeňte na cukr i sůl: Podle Italů je klíčem nejlepšího rajčatového salátu úplně jiná přísada

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Rajčatový salát bez cukru a bez husté zálivky? Italové přidávají jednu věc, která salát promění. Recept a tipy, jak ho udělat správně.
Fotografie rajčat

Fotografie rajčat

Zdroj: Foto: Cooky.cz, rajčata
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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