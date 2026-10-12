Zapomeňte na cukr i sůl: Podle Italů je klíčem nejlepšího rajčatového salátu úplně jiná přísada

se v Rajčatový salát českých kuchyních dělá často a většinou dost jednoduše: rajčata na kousky, cibule, ocet, cukr, voda. Hotovo. Jenže salát, který vám přinesou v Itálii, chutná jinak, i když v něm často není skoro nic navíc. Rozhoduje hlavně dobrý extra panenský . Ne sladká zálivka, ne hotová směs z lahve. Zralá rajčata, olej, sůl. A když jsou suroviny dobré, víc toho opravdu není potřeba. olivový olej Čím jsou rajčata zajímavá z výživového pohledu
Rajčata jsou jedním z výrazných zdrojů lykopenu, antioxidantu, který podle Healthline pomáhá chránit buňky před poškozením a bývá spojován s nižším rizikem srdečních onemocnění. K tomu přidávají ještě vitamín C, vitamín K a draslík. Kalorií přitom mnoho nemají, jedno středně velké rajče se pohybuje zhruba kolem 22 kalorií. U běžné letní suroviny docela slušná bilance.
U lykopenu je dobré vědět ještě jednu věc: z rajčat se lépe vstřebává, když je spolu s tukem. Olivový olej tedy v
salátu není jen kvůli chuti, i když ta je samozřejmě zásadní. Má i výživový smysl. Tepelná úprava umí lykopen uvolnit ještě víc, ale čerstvá rajčata zakápnutá olejem pořád dávají velmi dobrý základ. A platí jednoduché pravidlo, které v Itálii berou vážně: čím zralejší rajče, tím víc chuti i lykopenu. italském Recept na italský rajčatový salát potřebovat
Ingredience pro přípravu Rajčata (cherry nebo hroznová) – 400 g (přibližně 15-18 kusů, rozpůlených) Celer – 1 stonek, nakrájený Okurka – 1 menší, nakrájená na kostičky Červená nebo bílá cibule – ¼ kusu, nasekaná najemno Čerstvá bazalka – 4-5 lístků, natrhaných prsty Sušené oregano – 1 lžička Extra panenský olivový olej – 2-3 lžíce Balzamikový ocet – 1-1,5 lžíce Sůl – podle chuti, spíš střídmě Jak italský rajčatový salát připravit
1. Rajčata rozkrojte napůl. Jestli máte větší kusy, nakrájejte je na širší klíny nebo plátky. Tady není potřeba pravítko, důležité je, aby se salát dobře jedl.
2. Nakrájená rajčata lehce osolte a nechte je 5-10 minut stát při pokojové teplotě. Pustí vlastní šťávu, a právě z ní se pak udělá přirozený základ zálivky.
3. Mezitím nakrájejte celer na tenká kolečka, okurku na menší kostičky a cibuli co nejjemněji. Všechno dejte do větší mísy.
4. Bazalku
natrhejte prsty. Nůž tentokrát klidně nechte stranou. Když se listy sekají kovem, mohou zhořknout a ztratit část vůně.
5. K zelenině přidejte oregano a také osolená rajčata se šťávou, kterou pustila.
6. Promíchejte opatrně, spíš několika tahy odspodu nahoru. Rajčata mají zůstat celá, ne se změnit v kaši.
Foto: Cooky.cz, Proč italský rajčatový salát chutná jinak? Přidávají tam totiž jednu ingredienci a cukr ani sůl to není
7. Zakápněte
extra panenským olivovým olejem a přidejte balzamikový ocet. Octa stačí méně než oleje, protože zralá rajčata už svou kyselost mají.
8. Ještě jednou lehce promíchejte a podávejte hned, případně nechte asi 20 minut v chladu, aby se chutě spojily. Déle už to není ideální, rajčata povolí a salát ztratí pevnější strukturu.
9. Servírujte při pokojové teplotě. Rajčata do lednice raději nedávejte, chlad jim bere vůni i chuť.
Naše tipy: Co s italským salátem ještě zkusit
Tento salát jsme v redakci zkoušeli v několika verzích. Překvapivě dobře vyšla varianta s cherry rajčaty a celým stonkem celeru. Celer přidá křupnutí, které u rajčatového salátu člověk automaticky nečeká, ale po pár soustech tam začne dávat smysl. Za nás ho nevynechávat.
Pokud chcete salát udělat sytější, přidejte mozzarella kuličky a hrst černých oliv. Výsledek bude někde mezi caprese a panzanellou. Na dně mísy zůstane po salátu šťáva z rajčat promíchaná s olejem. Kousek křupavého bílého chleba do ní namočte a talíř klidně vytřete. Italové tomu říkají fare la scarpetta a berou to jako jednu z nejlepších částí jídla. Máte doma starší chléb? Natrhejte ho přímo k rajčatům a nechte nasáknout šťávou. Dostanete jednoduchý základ klasické panzanelly.
Zavařený rajčatový salát, který vydrží celou zimu: Postup je tak snadný a jako příloha se hodí ke všemu
Rajčatový salát se sýrem a zakysanou smetanou je svěží klasika k pečivu i masu
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů An Italian in my Kitchen, Olive & Mango, Memorie di Angelina, Healthline