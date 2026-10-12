Naked Attraction zdvojnásobí počet žen a přidá mladší ročníky. První díl představí Lukáše po vážné nehodě

Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV
Televizní seznamka Naked Attraction Česko a Slovensko tento týden otevírá svou druhou řadu. Novou sezónu zahájí charitativní speciál zaměřený na bodyshaming, ve kterém se objeví influenceři a známé tváře z českých reality show. Následovat bude klasická epizoda, kde si svou partnerku vybere sedmatřicetiletý Lukáš, který musel účast v prvním ročníku odložit kvůli srážce s autem. VIP hosté podpoří charitu
Před samotnou hlavní epizodou zařadila televize speciální díl s podtitulem Předehra. Ústředním tématem tohoto vysílání je bodyshaming a sílící tlak na dokonalý vzhled, se kterým se osobnosti potýkají na sociálních sítích. V barevných kabinkách se tentokrát objeví Maria Rose z pořadu Are You the One, tatérka Satnady, Nathan ze soutěže Survivor, Sandro Jandejsek známý z formátů
a StarhHouse a také podcasterka Zorya Blue. Love Island
Hosté se v tomto případě neodhalí úplně, přesto promluví o svém intimním soukromí a osobním vztahu k vlastnímu tělu. Všichni účastníci se vzdali svého honoráře ve prospěch charitativních organizací. Získané prostředky podpoří projekt SOLA pomáhá, který se věnuje destigmatizaci menstruace, a organizace Nevypusť duši a Nepanikař zaměřené na péči o duševní zdraví.
Moderování speciálu se ujal Vítek Zach.
„Chtěli jsme to udělat takové rodinnější, trošku oblečenější, aby se mohla koukat i moje máma,“ popsal záměr tvůrců v pořadu. Sestavu doplňuje herečka Monika Timková. Produkce před ní jména účastníků kompletně zatajila a jejím úkolem bude na základě indicií správně přiřadit intimní tajemství ke konkrétním lidem v barevných kabinkách. „Tak dává to prostor pro fantazii,“ komentovala situaci v dílu Timková. Návrat po náročné rekonvalescenci
Hned po speciálním vysílání bude následovat premiéra první plnohodnotné epizody druhé sezóny. V ní si bude novou partnerku vybírat sedmatřicetiletý masér Lukáš z Berouna. Do nahé seznamky se přihlásil už během castingu na první řadu, tehdy mu ovšem účast překazila vážná dopravní nehoda. Poté, co ho srazilo auto, se musel znovu učit chodit. Nyní se do studia vrací. Televize k této epizodě uvedla, že představí rozmanitá ženská těla a nabídne nečekané momenty spojené se se*uálními experimenty, o kterých Lukáš otevřeně promluví.
Druhá sezóna seznamky celkově nabídne dvojnásobný počet ženských účastnic oproti prvnímu ročníku. Nově se objeví zástupci mladší generace a lidé s mezinárodním dosahem. Produkce připomněla, že první řada pořadu oslovila více než 1,3 milionu televizních diváků a na sociálních sítích nasbírala přes 105 milionů zhlédnutí.
Doplňkové formáty a italské díly
Hlavní pořad opět doplňuje několik dalších formátů. Zákulisí natáčení a ukázky z epizod přinese pořad Naked On The Air, který moderuje dvojice Nikita a Vítek Zach z podcastu Love is on the Air. Pro účastníky, kteří se v hlavní soutěži nedostali až na finální rande, vznikl formát Druhá šance formou rychlého seznamování. Zde soutěžící odhalí své intimní zkušenosti a názory v naději, že se seznámí s někým z televizních diváků. Třetím doplňkem je pořad Rande plus, který nabízí prodlouženou verzi prvního setkání v oblečení včetně nezveřejněných materiálů.
Začátek druhé řady
bude dostupný na streamovací platformě Prima+ v úterý 13. října. Televize Óčko pak premiéru odvysílá ve čtvrtek 15. října. Speciál VIP Naked začne ve 20:30, na který naváže první epizoda ve 22:00. Doplňkový pořad Naked On The Air poběží každý čtvrtek ve 21:30, epizody Rande plus najdou diváci exkluzivně na platformě Prima+. Naked Attraction
Souběžně Óčko nasazuje polskou a italskou verzi formátu, které vysílá od pondělí do středy ve 22:00 a v neděli přidává maraton všech dílů z celého týdne.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Óčko TV, Prima+).