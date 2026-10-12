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Naked Attraction zdvojnásobí počet žen a přidá mladší ročníky. První díl představí Lukáše po vážné nehodě

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Televizní seznamka Naked Attraction otevírá druhou sezónu charitativním VIP speciálem. Ve standardním dílu si partnerku vybere masér Lukáš zotavený po nehodě.
Naked Attraction 2026 - VIP díl

Naked Attraction 2026 - VIP díl

Zdroj: FOTO:distr. Óčko TV
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 10:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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