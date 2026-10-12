Rogan popsal jednání Fedora s UFC. Kolem něj byli nebezpeční lidé z Ruska, White musel posílit ochranku

U jednacího stolu seděl v létě 2009 těžkotonážník, kterého
Sherdog 29. července 2009 označil za nejlepšího na planetě a který přitom neměl smlouvu s žádnou z organizací, jež tehdy něco znamenaly. Mluvili za něj ale lidé, které Joe Rogan po letech popsal slovy, jaká se o manažerech běžně nepoužívají. Chtěli podle něj podíl v organizaci a kus všeho kolem. Atmosféra se podle jeho vyprávění vyhrotila natolik, že si šéf UFC Dana White přidal ochranku. Redakce MMAmag proto prošla přepis původního podcastu i dobové zprávy z července 2009 a oddělila historku od toho, co stojí černé na bílém. Zlatý lístek, který se podle Rogana nedal koupit bez doprovodu
Joe Rogan, dlouholetý komentátor UFC a hostitel podcastu The Joe Rogan Experience, mluvil o jednáních v epizodě JRE MMA Show #166 s Iliou Topuriou.
Apple Podcasts ji uvádějí jako zveřejněnou 16. dubna 2025 v 17:00 UTC, pasáž o Fedorovi začíná ve 40. minutě.
Ve veřejném
přepisu epizody Rogan říká, že bojovníka ovládali „drsní chlapi“, že moc dobře věděli, že drží „zlatý lístek“, a že White musel podle něj „posílit ochranku“ (překlad redakce). Fedor Emelianenko, ruská legenda těžké váhy do 120 kg s bilancí 40-7-0 a jedním zápasem bez výsledku podle profilu na Sherdogu, v UFC nikdy nenastoupil. Označení lidí kolem něj za gangsterské typy je Roganovo hodnocení, ne ověřený fakt, a totéž platí o posílené ochrance.
Dobové dokumenty z léta 2009 přitom ukazují, že o jednu konkrétní věc se jednání lámala nejvíc, a nebyly to peníze pro Fedora. O co se jednání s UFC opravdu lámala
Sherdog 29. července 2009 napsal, že Fedor nebude pro UFC, největší světovou organizaci smíšených bojových umění, zápasit, dokud UFC nepřistoupí na kopromoci s M-1 Global, promotérskou firmou spojenou s jeho táborem. Vadim Finkelštejn, prezident M-1 Global a Fedorův manažer, to na tiskové konferenci shrnul jednoduše:
„Kopromoce, investovat a dělit se o zisk.“ (překlad redakce)
MMA Fighting o den později uvedl, že UFC nabídla třízápasovou smlouvu a podle zdroje blízkého jednání i okamžitý titulový zápas. Nestačilo to. White pro Sports Illustrated 31. července 2009 řekl: „Jak sakra budou něco kopromovat?“ Požadavek M-1 přirovnal k tomu, že za přivedení jednoho bojovníka chce někdo polovinu byznysu. Pustit cizí značku ke svému turnaji znamenalo dát z ruky kontrolu nad ním.
Rogan mluví o podílu v organizaci a kusu všeho, dokumenty mluví o kopromoci. Podobné, ne totožné.
Jenže Whiteovi nešlo jen o jednoho těžkotonážníka, v hlavě měl zápas, o kterém mluvil ještě čtyři roky po krachu jednání. Zápas s Lesnarem, který White oplakával ještě po letech
Brock Lesnar, americký bojovník těžké váhy do 120 kg s bilancí 6-3-0 podle oficiálního
profilu UFC, byl v roce 2009 šampionem organizace a největším tahákem, jakého měla. Redakce MMAmag postavila vedle sebe, co k té věci White říkal v době krachu jednání a co o čtyři roky později.
Kdo a kdy Co k jednáním řekl Kde to zaznělo Dana White, 31. 7. 2009 dohoda nevznikla, hranicí byla kopromoce Sports Illustrated Dana White, 18. 10. 2013 zápas Lesnar vs. Fedor chtěl udělat „strašně moc“ MMA Fighting Joe Rogan, 16. 4. 2025 jednání zhatili lidé kolem Fedora, White přidal ochranku přepis JRE MMA Show #166
Whiteova slova o vysněném zápase padla ve čtvrtek 17. října 2013 v Houstonu,
MMA Fighting je zveřejnil následujícího dne v 01:49 UTC. Už v lednu 2013 přitom White po tiskové konferenci v Chicagu řekl, že UFC bylo blízko k uspořádání zápasu Fedora s Lesnarem na Cowboys Stadium. Čtyři roky po krachu tedy lítost, v červenci 2009 tvrdá čára u kopromoce.
Zbývá otázka, proč se ta historka drží scény tak dlouho. Proč se stará historka drží po letech
Nového na ní není nic. Redakce MMAmag dohledala v metadatech epizody na Apple Podcasts, že pasáž zazněla 16. dubna 2025; ruský server
MMA.Metaratings.ru ji přinesl hned 17. dubna 2025. Rogan motiv zopakoval 27. května 2026 v JRE MMA Show #179, kde spoluhost John McCarthy doplnil obchodní jádro: M-1 chtěla kopromoci, UFC ji odmítla.
Fedorův příběh je poslední velkou připomínkou doby, kdy UFC nebyla jediným světem pro špičku těžké váhy. Kdo nepodepsal, nezmizel z historie. Rogan sám v epizodě #166 říká, že jeho
„hlavní lítostí v MMA“ je, že Fedora v nejlepších letech v UFC nikdo neviděl.
A pointa je v dokumentu, ne v historce.
Sports Business Journal 3. srpna 2009 oznámil, že Strikeforce, tehdejší americká konkurence UFC, podepsala s M-1 Global dohodu o kopromoci několika Fedorových zápasů, necelý týden po krachu jednání. Zlatý lístek tedy prodejný byl. Jen měl cenu, kterou UFC odmítla zaplatit, a proto se v její kleci nikdy neprocvakl.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková