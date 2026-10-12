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Holubová a Dušek v komedii, kterou v kině vidělo málo lidí. Oneplay ji 12. října pustí zdarma a diváci se přou, jestli stojí za to

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Českou komedii Přání k narozeninám: Křtiny vidělo v kinech necelých 48 tisíc diváků, pětkrát méně než první díl. Od 12. října dostává druhou šanci na Oneplay.
OnePlay knihovna

OnePlay knihovna

Zdroj: OnePlay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 10:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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