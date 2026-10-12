Holubová a Dušek v komedii, kterou v kině vidělo málo lidí. Oneplay ji 12. října pustí zdarma a diváci se přou, jestli stojí za to

Eva Holubová jako svérázná babička Líba a Jaroslav Dušek jako její dobrosrdečný manžel Arnošt se vrátili do rolí, které diváci znají z prvního Přání k narozeninám. Tentokrát se rodinný chaos točí kolem křtin vnoučete a Líba je odhodlaná mít celou ceremonii pod kontrolou. Jenže plány se hroutí, klíče se ztrácejí a Arnoštova improvizace situaci spíš komplikuje. Režisérka Marta Ferencová film uvedla do kin 12. března 2026. Přesně sedm měsíců poté, 12. října, ho
Oneplay zařadí do svého katalogu v rámci předplatného, bez dalšího doplatku za půjčení. A právě kolem toho, jestli film za večer na gauči stojí, se na internetu vedou překvapivě ostré debaty. Čísla, která mluví jasně
Když v roce 2023 přišlo do kin první Přání k narozeninám, vidělo ho přes 270 tisíc diváků a utržilo téměř 32 milionů korun. Pokračování dopadlo jinak. Podle dat
Kinoboxu nasbíraly Křtiny celkem 47 232 diváků a tržby 8,4 milionu korun. V prvním týdnu přišlo 16 658 lidí, ve druhém už o 48 % méně. Zájem prostě rychle ochladl, a to navzdory hvězdnému obsazení, které vedle Holubové a Duška zahrnuje i další známé tváře české komedie.
Propad je markantní i v hodnocení. První díl drží na Kinoboxu průměr 58 %, Křtiny jen 49 %. Ani značka, ani jména na plakátu tentokrát nestačily.
Co přesně znamená „zdarma“ na Oneplay
Formulace „pustí zdarma“ si zaslouží upřesnění. Oneplay není otevřená bezplatná platforma. Registrace sice nic nestojí a existuje sedmidenní zkušební období, ale ne všechen obsah je v trialu dostupný. U srovnatelných čerstvých českých filmů (třeba Jak se nám to mohlo stát!? nebo Moře na dvoře) Oneplay výslovně uváděl, že jsou jen pro platící předplatitele, nikoli pro uživatele na zkoušku.
Pro Křtiny to s vysokou pravděpodobností platí také. Kdo má aktivní předplatné, pustí si film bez dalšího příplatku. Kdo ho nemá, bude si muset plán aktivovat. Zdarma tedy v tom smyslu, že za samotné spuštění filmu se nic neplatí navíc, ale vstupní bariéra v podobě měsíčního předplatného tu je.
Ještě jedna věc: Oneplay ve svých podmínkách upozorňuje, že katalog se mění podle licenčních smluv. Trvalou dostupnost titulu tedy nikdo neslibuje.
Diváci se přetahují o verdikt
A tady je jádro sporu, který kolem Křtin probíhá v komentářích i recenzích. Jedna skupina diváků film brání jako nenáročnou oddechovku, rodinnou komedii, u které se člověk zasměje, nepřemýšlí a užije si chemii hereckého ansámblu. Přirovnání k francouzské situační komedii padlo víc než jednou.
Druhá strana je tvrdší. Recenzentka Novinky.cz Věra Míšková upozornila, že humor stojí hlavně na hercích, ne na scénáři. Opakuje se výtka, že film působí jako slepené skeče bez soudržného děje; chaos na plátně je záměrný, ale ne vždy vtipný. Na Kinoboxu se v komentářích objevují i přímá srovnání s jedničkou, která podle kritiků fungovala lépe.
Přání k narozeninám (2023) Křtiny (2026) Diváci v kinech 270 417 47 232 Tržby 31,9 mil. Kč 8,4 mil. Kč Hodnocení Kinobox 58 % 49 %
Pro kontext: mezi novějšími českými komediemi na Oneplay si Křtiny vedou nejhůř. Moře na dvoře má 72 %, Jak se nám to mohlo stát!? 65 %.
Komu dává smysl film pustit
Sedm měsíců mezi kinopremiérou a streamem je u Oneplay nezvykle dlouhé okno; Moře na dvoře i Jak se nám to mohlo stát!? dorazily na platformu zhruba po čtyřech měsících. Delší čekání možná odráží snahu vytěžit ještě zbytky kinodistribuce, možná jen jiné licenční podmínky.
Podle nás dává film smysl hlavně divákům, kteří mají rádi dvojici Holubová–Dušek a od večerní komedie nečekají víc než dvě hodiny rodinného chaosu s předvídatelným koncem. Kdo už měl výhrady k prvnímu dílu, tady si názor pravděpodobně neobrátí. A kdo hledá komedii, která obstojí i scénářem, ten ať sáhne po jiném titulu v katalogu.
Křtiny jsou film, který v kinech svou šanci nedostal, nebo si ji nevybojoval. Stream mu nabízí druhou. Jestli ji využije lépe, rozhodnou diváci s dálkovým ovladačem v ruce.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík