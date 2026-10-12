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Vémola si pochvaluje tolerantní Moniku. Promluvil i o dalších ženách a pravidlech v ložnici

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Karlos Vémola si po rozchodu s Lelou pochvaluje vztah s Monikou Naomi. Tvrdí, že ho nová známost v ničem neomezuje, a dokonce s ním žertuje o jiných ženách. Sám přitom neví, zda jejich vztah označit za oficiální.
Vémola si pochvaluje tolerantní Moniku. Promluvil i o dalších ženách a pravidlech v ložnici

Vémola si pochvaluje tolerantní Moniku. Promluvil i o dalších ženách a pravidlech v ložnici

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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