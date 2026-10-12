Ornella Koktová se ostře pustila do faceliftu Bendové: Za takové jizvy by měla dostat odškodnění!

a také po zákroku Alice Bendová ukázala rozdíly zákroku před Dekolt Koktové byl opět nepřéhlednutelný Alice Bendová ukázala svůj zákrok Alice Bendová podstoupila estetický zákrok Alice Bendová šla s kůží na trh Ornella Koktová tentokrát zazářila Manželé Koktovi. Ornelle to vždy sluší Alice Bendová vypadá lépe, než dámy o dvacet let mladší. Alice Bendová vypadá úžasně Alice Bendová ve společnosti. Lucie Bendová
Herečka Alice Bendová (52) se po faceliftu pochlubila výsledkem svého omlazení, který však vyvolal pořádný rozruch. Pod příspěvkem o jejím zákroku se totiž objevila ostrá reakce Ornelly Koktové (33), která nešetřila kritikou viditelných jizev. Pro magazín Aplausin.cz nyní Ornella exkluzivně vysvětlila, co ji na výsledku operace tak zarazilo, a prozradila, zda by sama podobný zákrok podstoupila. Jizvy jako z roku 2007? Ornella nešetřila kritikou
Ornella Koktová na sebe upozornila komentářem pod instagramovým příspěvkem o faceliftu Alice Bendové. V něm naznačila, že za takto viditelné jizvy by měl člověk v roce 2026 dostat spíše finanční kompenzaci. Její slova byla pořádně ostrá a nezůstala bez povšimnutí. Ornella si však za svým názorem stojí. „Za svůj život jsem viděla opravdu spoustu žen, včetně známých osobností, které podstoupily facelift. A musím říct, že mě tenhle výsledek opravdu zarazil,“ uvedla exkluzivně pro Aplausin.cz. „Takhle viditelné jizvy mi upřímně připomněly spíš období kolem roku 2007,“ dodala. Vypnutý obličej nestačí. Důležitý je celkový výsledek
Podle Koktové není úspěšná plastická operace pouze otázkou mladšího vzhledu. Zásadní roli podle ní hraje také přirozenost a co nejméně nápadné jizvy. Zároveň zdůrazňuje, že nechce hodnotit odbornou kvalitu samotného zákroku. „Samozřejmě netvrdím, že se operace nepovedla, to musí posoudit odborník. Ale za mě není úspěšný facelift jenom o tom, že se vypne kůže a člověk vypadá mladší,“ vysvětlila. „Můžete mít krásně vypnutý obličej, ale pokud vám v něm zůstanou výrazné viditelné jizvy, tak si prostě říkám – za jakou cenu?“ Ornella přiznala: Na facelift jednou půjdu také!
Přestože se Ornella do výsledku zákroku Alice Bendové veřejně opřela, sama estetickou medicínu rozhodně nezavrhuje. Naopak přiznává, že se podobným úpravám v budoucnu nebrání. „A jestli bych do toho šla já? Jednou určitě ano! Až se za pár let nebudu cítit úplně fresh, nevidím důvod, proč si nenechat pomoct,“ prozradila. Podle ní by však estetické zákroky měly především podtrhnout přirozenou krásu. „Za mě není důležité vypadat za každou cenu na dvacet, ale vypadat skvěle na svůj věk a pořád zůstat sama sebou.“ Americký chirurg jako vzor. A ostrá poznámka o společenských kruzích
Ve svém původním komentáři Ornella zmínila také amerického plastického chirurga Stevena Levina, jehož práci obdivuje. „Především oceňuji, že jizvy jsou prakticky neviditelné a z lidí nedělá chodící masky. Pořád vypadají jako oni sami, jen svěžeji a odpočatěji,“ popsala svůj pohled na jeho výsledky. A co by vzkázala samotné Alici Bendové? „Rozhodně nemám potřebu jí cokoliv vzkazovat. Upřímně si ani nemyslím, že bychom se někde společensky potkaly, protože se každá pohybujeme v úplně jiných kruzích,“ uvedla Koktová. Osobní útok? Ornella vysvětlila, co kritikou sledovala
Ačkoliv její původní komentář mohl vyznít jako pořádná provokace, Ornella odmítá, že by chtěla herečku osobně napadat. „Můj komentář nebyl osobním útokem, ale vyjádřením názoru, že v roce 2026 by podle mě výrazně viditelné jizvy po faceliftu neměly být něčím, s čím se člověk automaticky smíří,“ vysvětlila. Svými slovy chtěla podle svého vyjádření především upozornit na důležitost pečlivého výběru plastického chirurga. Zároveň Alici Bendové popřála jen to dobré. Zda na její kritiku herečka zareaguje, zatím zůstává otázkou. Zdroj: Aplausin.cz, Instagram.com/Alice Bendová