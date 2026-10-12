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Ornella Koktová se ostře pustila do faceliftu Bendové: Za takové jizvy by měla dostat odškodnění!

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Herečka Alice Bendová (52) se po faceliftu pochlubila výsledkem svého omlazení, který však vyvolal pořádný rozruch. Pod příspěvkem o jejím zákroku se totiž objevila ostrá reakce Ornelly Koktové (33), která nešetřila kritikou viditelných jizev. Pro magazín Aplausin.cz nyní Ornella exkluzivně vysvětlila, co ji na výsledku operace tak zarazilo, a prozradila, zda by sama podobný zákrok podstoupila.
Ornella Koktová se ostře vyjádřila k faceliftu Alice Bendové a výsledkem její plastické operace rozhodně nešetřila kritikou.

Ornella Koktová se ostře vyjádřila k faceliftu Alice Bendové a výsledkem její plastické operace rozhodně nešetřila kritikou.

Zdroj: Instagram.com/Alice Bendová, Instagram.com/Ornella Koktová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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