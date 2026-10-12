Tyto pastelky patřily k povinné školní výbavě Husákových dětí. Prodávají se dodnes

Milovali je rodiče, milují je i dnešní děti. Ačkoliv v přemíře dalších možností už dnes trošku zapadají a mají jiný obal, pamětníci si na ně vzpomenou. "Jé, ony ještě existují?" napadne vás. A možná si vzpomenete i na jejich charakteristickou, sytou a nasládlou vůni, která byla silná, hutná a příjemná.
Když jste je natočili do určitého úhlu, kreslily širokou stopou. Naprosto ideální byly pro vybarvování, protože poměrně rychle pokryly velkou plochu.
Papír navíc tyhle pastelky miloval, protože po něm úžasně klouzaly. Dobře se jimi ale kreslilo i na dřevo nebo na velikonoční vajíčka. Ano, i takové pokusy tu byly!
Velké progressové výhody
Jasně, byly to Progressa! Měly několik výhod: nelámaly se, kreslily docela velkou plochou a měly syté barvy. Dneska jim mohou konkurovat leda akvarelové pastelky, alespoň co se týče sytostí. Mnozí je měli raději než mastné voskovky. Ty se lepily a při otěru rukou dělaly šmouhy. Progressa kreslila čistě, ale když se na ně hodně tlačilo, lehce se drolila, tak také mohly zanechávat při otěru rukou stopu. Stačilo ale prach sfouknout. Spolužákovi při výtvarce na záda, samozřejmě.
To jedině na nich bylo nepříjemné, protože vám to pak zkazilo obrázek.
Lámaly se na malé kusy
Zatímco při kreslení byla Progressa velmi odolná, při pádu na zem opravdu trpěla. Kdekdo měl v penálu několik kusů pastelek v jedné barvě a v různé velikosti. Dlouhá pastelka nepřežila pád na zem a rozlomila se.
Progressa koupíte i dnes
Dobrá zpráva! Nostalgicky je můžete dodnes potkat v papírnictví a dá se říci, že společně s voskovkami mívají pořád stejnou kvalitu. Ačkoliv se stále prezentují jako parádní zářivé pastelky se širokou stopou a snadnou brousitelností, tak někteří tvrdí, že ty dnešní jsou sušší. Možná to je dobře, protože se tak snadno nebudou rozmazávat.
Proč se Progressa jmenují Progressa?
Pojďme se podívat na něco z jejich historie. Výrobce, který mimo jiné zůstal stále stejný, tak tyto pastelky pojmenoval z jednoduchého důvodu. Šlo o progres, pokrok. Na maximum byla vyladěna kreslicí plocha, kterou v podstatě skrývalo jen tenké plastové jádro. Barevná výplň tvoří u těchto plastových pastelek šestinásoběk toho, který je v obyčejných dřevěných pastelkách. Při ořezávání se olupoval sotva půl milimetrový pásek obalu a zbytek pastelky se drolil na třísky, většinou se navíc při ořezávání nelámala.
Jaké máte zkušenosti s dnešními pastelkami? Podělte se o to v diskuzi.
Zdroje článku: pinterest.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková