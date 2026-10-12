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Odvedli skvělou práci: Wolff má o favoritovi sezony 2027 jasno

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Andrea Kimi Antonelli může už za dva týdny zpečetit zisk titulu, ale Mercedes rozhodně nemůže být klidný. Poslední dva závodní víkendy v Malajsii a Singapuru ukázaly, že nejrychlejší monopost má momentálně Max Verstappen.
Odvedli skvělou práci: Wolff má o favoritovi sezony 2027 jasno

Odvedli skvělou práci: Wolff má o favoritovi sezony 2027 jasno

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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