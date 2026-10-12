McGregor letos zápasil 69 sekund, přesto vede jednu statistiku UFC s obrovským náskokem

Trvalo to 69 sekund. Conor McGregor je 38letý irský bojovník welterové váhy s bilancí 22-7-0. Po pěti letech se vrátil do klece a na turnaji UFC 329 11. července 2026 v Las Vegas skončil v 1. kole v čase 1:09. Rozhodčí zápas ukončil technickým knockoutem poté, co si Ir poranil koleno. Návrat tak byl kratší než jedna přestávka mezi koly. Jenže v oficiální tabulce testů antidopingového programu UFC za rok 2026 stojí u jeho jména číslo, které s těmi 69 sekundami nesedí.
McGregor má letos za sebou už 15 testování
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oficiální databázi antidopingového programu UFC, naposledy aktualizované 9. října 2026, redakce MMAmag dohledala u McGregora 15 testovacích sezení za rok 2026. Druhá úroveň tabulky má 8. Rozdíl 7 sezení znamená téměř dvojnásobek.
Jedno upřesnění, bez kterého číslo klame. Program počítá testovací sezení, ne jednotlivé odebrané vzorky.
Bojovník Testovací sezení 2026 Rozdíl proti McGregorovi Conor McGregor 15 — Anthony Hernandez 8 7 Luis Dias de Assis 8 7 Manuel Gomes 8 7
Proč stojí Ir tak vysoko, z tabulky nevyčtete. Odpověď začíná jedním večerem v Las Vegas.
Návrat za 69 sekund a věta, kterou poslal fanouškům
Soupeřem byl Max Holloway. S McGregorem se utkal podruhé a po zápase má bilanci 28-9-0. V téže tabulce testů má přitom 4 sezení. Ze zápasového záznamu na
Sherdogu, který redakce MMAmag prošla, plyne, že předchozí McGregorův zápas se odehrál 10. července 2021 na turnaji UFC 264 proti Dustinu Poirierovi a skončil rovněž po zranění nohy.
Agentura
AP 12. července 2026 citovala McGregorův příspěvek ze sociální sítě: „Do zápasu jsem nešel se zraněním“. Oficiální web UFC pak uvedl, že bojovník na sociálních sítích napsal: „Operace. Rehabilitace. Návrat k tréninku. Jedeme dál“. Je to jeho vlastní tvrzení o plánu, ne oznámení organizace o dalším zápase. 18 měsíců, tři zmeškané odběry a datum, kdy zákaz vypršel
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přehledu novinek antidopingového programu redakce MMAmag našla položku ze 7. října 2025. Oznámila ji organizace Combat Sports Anti-Doping. Je to nezávislý administrátor antidopingové politiky UFC. Podle oznámení McGregor během 12 měsíců zmeškal 3 pokusy o odběr biologického vzorku, konkrétně 13. června, 19. a 20. září 2024. Takové případy pravidla klasifikují jako selhání v hlášení místa pobytu. O pozitivní nález nešlo.
Sankci bojovník přijal. Podle oficiálního webu UFC běželo 18měsíční období nezpůsobilosti od 20. září 2024 do 20. března 2026 a řízení je uzavřené. V přehledu novinek programu za rok 2026 se u McGregorova jména žádná nová položka neobjevuje. Číslo 15 tedy není obviněním ani výsledkem testu.
Hustotu kontrol přitom podle vlastních pravidel programu neurčuje nikdo z UFC.
Nejtestovanější bojovník roku
Nejtestovanějším bojovníkem roku je muž, který v kleci strávil něco přes minutu. Vysvětlení neleží v jeho výkonu, ale v nastavení programu. V
pravidlech programu, do kterých redakce MMAmag nahlédla, stojí, že každý bojovník na aktivní soupisce UFC podléhá neohlášenému testování 365 dní v roce. McGregor je na oficiálním profilu UFC veden jako aktivní bojovník welterové váhy.
Druhá věc narovnává běžnou představu. O plánování testů i o výsledkovém řízení rozhoduje podle týchž pravidel organizace Combat Sports Anti-Doping, která program spravuje od začátku roku 2024, a konečná rozhodnutí nepřijímají zaměstnanci UFC. Úvahu, že bojovník s minulými selháními v hlášení pobytu skončí v hustším plánu odběrů, dokument neobsahuje.
Dohled tedy neskončí s uzdraveným kolenem ani s koncem zákazu. Dokud McGregor zůstane na soupisce, zůstane i v tabulce. Patnáctka u jeho jména nevypovídá o tom, co bral, ale o tom, jak moc ho program sleduje.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek