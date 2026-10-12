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Podraz na legendu. Maradonu měli lékaři nechat napospas osudu, teď jim hrozí až 12 let za mřížemi

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Argentinská prokuratura chce pro Maradonova osobního lékaře Leopolda Luqueho 12 let vězení. Podle obžaloby nechal tým legendu po operaci mozku umírat v provizorní péči.
Podraz na legendu. Maradonu měli lékaři nechat napospas osudu, teď jim hrozí až 12 let za mřížemi

Podraz na legendu. Maradonu měli lékaři nechat napospas osudu, teď jim hrozí až 12 let za mřížemi

Zdroj: Dani Yako/ Public domain
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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