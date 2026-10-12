Proč nás auta chrání hůř? Ženy, muži a bezpečnost při nehodách

Bezpečnostní pás zachraňuje životy – ženám i mužům. Data z reálných nehod ale opakovaně ukazují, že připoutaná žena odnese srovnatelnou nehodu hůř než připoutaný muž. Proč? Výzkum nabízí dvě vysvětlení: bezpečnostní systémy aut se desítky let vyvíjely a testovaly hlavně podle mužského těla, a ženy zároveň častěji jezdí v menších a lehčích autech a častěji sedí v autě, do kterého někdo narazí.
Co říkají čísla
Rozdíl mezi ženami a muži se v datech objevuje opakovaně a v několika nezávislých analýzách.
Výzkumníci z University of Virginia analyzovali americká data o nehodách z let 1998–2008. Šance, že připoutaná řidička utrpí vážné zranění, byla o 47 % vyšší než u připoutaného řidiče ve srovnatelné nehodě (95% interval spolehlivosti 28–70 %) (Bose et al., 2011). Vzorek 45 445 řidičů reprezentoval zhruba 23 milionů dospělých řidičů v USA.
Navazující studie se zaměřila na čelní nárazy, nejčastější typ nehod. Analyzovala 31 254 připoutaných osob ve 22 854 nehodách z let 1998–2015. I po zohlednění závažnosti nárazu, věku, výšky, BMI a stáří auta měly připoutané ženy o 73 % vyšší šanci vážného zranění než připoutaní muži. Největší rozdíl byl u zranění dolních končetin (Forman et al., 2019).
Americký úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) došel k podobnému závěru. Při srovnatelném fyzickém nárazu bylo riziko úmrtí u žen v průměru o 17 % vyšší než u mužů stejného věku a riziko nesmrtelného zranění o 28,8 % vyšší (Kahane, 2013). Řidičky byly podle zprávy zvlášť zranitelné na nohou.
Auta testovaná na „průměrném muži“
První vysvětlení vede k tomu, jak se bezpečnost aut ověřuje. Při hodnocení ochrany dospělých cestujících se používá figurína průměrného muže, která zastupuje celou dospělou populaci. Figurína průměrné ženy v testech zastoupena není (Linder & Svensson, 2019).
Stejný stav popisuje i rozbor evropských předpisů. V regulačních testech ochrany dospělých cestujících představuje dospělou populaci průměrný muž a průměrná žena je z nich vyloučena. Autorky upozorňují, že bez právního požadavku nemají výrobci ani úřady motivaci vyvíjet ženské figuríny a odpovídající testovací metody (Linder & Svedberg, 2019).
Autoři americké studie z roku 2011 vysvětlují vyšší riziko zranění nohou u řidiček jejich nižší postavou a polohou sezení, kvůli kterým jim standardní zádržné systémy poskytují menší ochranu. Doporučují proto bezpečnostní řešení navržená přímo pro ženy (Bose et al., 2011).
Nejvýraznější je rozdíl u poranění krční páteře při nárazu zezadu, tzv. whiplash. Statistiky ukazují, že ženy mu jsou vystaveny podstatně častěji, a to i přes nové konstrukce sedadel. Švédští vědci proto vyvinuli prototyp nárazové figuríny průměrné ženy pro testy nárazu zezadu (Carlsson et al., 2021).
Menší auta a „nabouraná“ strana nehody
Druhé vysvětlení nabízí americký Institut pro bezpečnost silničního provozu (IIHS). Jeho výzkumníci zkoumali, kolik z rozdílu mezi ženami a muži způsobuje samotné tělo a kolik okolnosti nehody.
Podle IIHS ženy častěji řídí menší a lehčí auta. Zároveň častěji sedí ve voze, do kterého jiné auto narazí z boku nebo zezadu, a řidič narážejícího vozu je přitom ohrožen méně než řidič vozu zasaženého (Insurance Institute for Highway Safety [IIHS], 2021).
Studie IIHS pracovala s auty modelových let 1989–2016. Před zohledněním typu nehody a vozidla měly řidičky v čelních nárazech vyšší riziko středně těžkých i vážných zranění. Když autoři tyto rozdíly zohlednili, poměry rizik se snížily. Ženy měly dál vyšší šanci středně těžkého zranění, hlavně na končetinách. U vážných zranění mimo končetiny ale byly jejich šance prakticky stejné jako u mužů (Brumbelow & Jermakian, 2021).
Závěr IIHS tedy zní: velká část vyššího rizika souvisí s tím, v jakých autech ženy jezdí a jaké nehody je potkávají, nikoli s fyzickými rozdíly. Výjimkou zůstávají středně těžká zranění nohou, pro která podle autorů mohou být potřeba úpravy určené přímo ženám (Brumbelow & Jermakian, 2021).
Dobrá zpráva: novější auta rozdíl zmenšují
Zlepšování bezpečnosti aut pomáhá ženám přinejmenším stejně jako mužům. Podle IIHS byly přínosy bezpečnější konstrukce pro ženy u většiny typů zranění podobné nebo větší než pro muže (Brumbelow & Jermakian, 2021).
NHTSA v roce 2022 aktualizovala svou dřívější analýzu. U aut modelových let 1960–2009 bylo riziko úmrtí žen o 18,3 % vyšší než u mužů, u aut z let 2010–2020 už jen o 6,3 % (Noh et al., 2022).
Pro každodenní život z toho plyne jednoduchý závěr: bezpečnostní pás se vyplatí vždy. Rozdíl mezi ženami a muži není důvodem pás nepoužívat, ale důvodem testovat auta i na figurínách, které odpovídají ženskému tělu.
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