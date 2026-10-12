Bouře, která by překryla velkou část Evropy. Tajfun Tip dosáhl rozměrů, jaké meteorologové nikdy předtím nezměřili

Obr, který vyrostl nad Pacifikem
Na začátku října 1979 zaznamenali meteorologové nad západním Tichým oceánem tropickou poruchu, z níž se postupně vyvinul jeden z nejpozoruhodnějších cyklonů v historii měření. Bouře dostala jméno Tip a během následujících dnů začala mohutnět.
Tropické cyklony vznikají nad dostatečně teplými oceány, kde se do atmosféry odpařuje velké množství vody. Teplý a vlhký vzduch stoupá, ochlazuje se a vodní pára kondenzuje. Při kondenzaci se uvolňuje teplo, které může podporovat další vzestupné proudění a zesilovat bouřkový systém.
Působením zemské rotace se proudění organizuje do rozsáhlého víru. Pokud jsou vhodné podmínky v atmosféře i oceánu, může se postupně vytvořit velmi silný tropický cyklon s výrazným okem a spirálovitými pásy bouřkových oblaků. Tip měl k takovému vývoji mimořádně příznivé podmínky. Z tropické bouře se stal intenzivní tajfun a 12. října dosáhl historického maxima.
Tlak 870 hektopascalů: co toto číslo znamená
Meteorologové u Tipu zaznamenali centrální atmosférický tlak pouhých 870 hektopascalů. Pro představu, běžný tlak vzduchu u mořské hladiny se pohybuje kolem 1 013 hektopascalů. Rozdíl je tedy obrovský.
Atmosférický tlak vyjadřuje působení vzduchového sloupce nad daným místem. V centru velmi silného tropického cyklonu bývá tlak výrazně nižší než v okolí. Právě velké rozdíly tlaku pomáhají vytvářet intenzivní proudění vzduchu.
Nižší tlak sám o sobě ale není jediným ukazatelem ničivosti bouře. Důležité je, jak rychle se tlak mění v prostoru, jak silný vítr vzniká, jak je systém uspořádaný a jaké podmínky panují v oblastech, které zasáhne. Podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru NOAA zůstává Tip rekordním tropickým cyklonem podle nejnižšího spolehlivě zaznamenaného centrálního tlaku. Jeho maximální trvalý vítr byl odhadován přibližně na 305 kilometrů za hodinu.
Taková rychlost už představuje extrémní sílu. Přesto rekordní intenzita ještě nevysvětluje to, čím byl Tip skutečně výjimečný.
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Bouře o průměru 2 200 kilometrů
U nejmohutnějšího větrného pole Tipu zasahoval vítr o síle tropické bouře přibližně 1 100 kilometrů od centra. Celý systém tak měl průměr kolem 2 200 kilometrů. To je vzdálenost srovnatelná s cestou napříč značnou částí evropského kontinentu. Kdybychom takto rozsáhlé větrné pole položili na mapu Evropy, zabíralo by území mnoha států současně.
Je však důležité rozlišovat průměr silného větrného pole od rozměrů nejničivější části tajfunu. Vítr o rychlosti přes 300 kilometrů za hodinu rozhodně nefoukal na celé ploše tohoto obrovského kruhu. Nejintenzivnější podmínky byly soustředěny do mnohem menší oblasti poblíž oka cyklonu.
Právě zde se často chybuje při interpretaci meteorologických rekordů. Největší bouře nemusí mít nejvyšší vítr a nejintenzivnější cyklon nemusí zasáhnout největší plochu pevniny. Tip byl výjimečný tím, že spojil mimořádnou intenzitu s rekordní prostorovou rozlohou.
Proč některé tajfuny rostou a jiné zůstávají malé
Velikost tropického cyklonu nezávisí pouze na teplotě oceánské vody. Významnou roli hraje také rozložení tlaku v okolí, množství vlhkosti, struktura atmosférického proudění a předchozí vývoj celého systému.
Některé cyklony mají poměrně malé, velmi intenzivní jádro. Jiné vytvářejí rozsáhlé větrné pole, přestože jejich maximální rychlost větru nemusí být rekordní. Tajfun Tip se vyvíjel v prostředí západního Pacifiku, kde monzunová cirkulace a okolní tlaková pole umožňují vznik rozsáhlých tropických systémů. Jeho růst navíc nebyl rovnoměrný. Intenzita, velikost i vnitřní struktura se v průběhu života cyklonu měnily.
Meteorologové dnes mají k dispozici podrobnější satelitní pozorování a numerické modely, než jaké existovaly v roce 1979. Přesto zůstává předpověď rychlých změn intenzity tropických cyklonů jedním z obtížných úkolů meteorologie.
Rekordní velikost neznamenala rekordní katastrofu
Přestože Tip dosáhl největší intenzity nad oceánem, jeho pozdější účinky na pevnině měly jinou podobu. Během dalšího postupu zeslábl, stočil se k severovýchodu a v říjnu zasáhl Japonsko.
Tam přinesl silný vítr, intenzivní srážky a záplavy. Bouře způsobila značné škody a připravila o život desítky lidí. Její dopady byly vážné, ale samotný rekord maximální intenzity nastal dříve, daleko od japonského pobřeží.
Tento rozdíl je zásadní. Nebezpečnost tropického cyklonu určují také místo a způsob jeho příchodu na pevninu, místní terén, srážky, pobřežní záplavy a připravenost obyvatelstva. Méně intenzivní bouře může v hustě obydlené oblasti způsobit mnohem větší katastrofu než silnější cyklon, který zůstane převážně nad otevřeným oceánem.
Co nás rekordní tajfun učí o počasí
Tip patří k nejvýznamnějším extrémům v historii moderní meteorologie. Jeho zaznamenání umožnila kombinace satelitního sledování a tehdejších přímých meteorologických měření v oblasti západního Pacifiku.
Dnes je tento tajfun důležitým referenčním případem pro studium hranic intenzity a velikosti tropických cyklonů. Současně připomíná, že při hodnocení rizika nestačí sledovat jediné rekordní číslo. Pro obyvatele pobřežních oblastí mohou být stejně důležité rozsah větrného pole, množství srážek a riziko povodní jako maximální rychlost větru poblíž oka bouře.
Tip tak zůstává nejen meteorologickým rekordmanem, ale také názorným příkladem toho, jak složitým systémem tropický cyklon ve skutečnosti je.
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Zdroje: Kód Enigma [1], NOAA Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory – Which Is the Most Intense Tropical Cyclone on Record? [2], World Meteorological Organization / Bulletin of the American Meteorological Society – Global Tropical Cyclone Records [3]. img ai generated