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Karel Voříšek slaví 63. narozeniny. S partnerem Vladimírem doma uplatňují pravidlo pěti minut

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Moderátor Karel Voříšek slaví 63. narozeniny. Na televizní obrazovce působí desítky let. V soukromí tvoří přes dvacet let pár s partnerem Vladimírem.
Karel Voříšek

Karel Voříšek

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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