Karel Voříšek slaví 63. narozeniny. S partnerem Vladimírem doma uplatňují pravidlo pěti minut

Karel Voříšek, FOTO: NextFoto.cz Karel Voříšek, FOTO: NextFoto.cz Karel Voříšek, FOTO: NextFoto.cz Karel Voříšek, FOTO: NextFoto.cz Karel Voříšek, FOTO: NextFoto.cz Karel Voříšek, FOTO: NextFoto.cz
Moderátor Karel Voříšek slaví třiašedesáté narozeniny. Na televizních obrazovkách se objevuje už desítky let, nejprve na Nově a nyní ve zpravodajství stanice CNN Prima News. V soukromí tvoří od roku 2003 pár s partnerem Vladimírem Řepkou. Letos v létě si z dovolené v Japonsku přivezli nečekaný zážitek, když museli narychlo prchat před blížícím se tajfunem. Doma uplatňují pravidlo pěti minut
Karel Voříšek se narodil 12. října 1963 ve Slaném. Po boku svého partnera Vladimíra Řepky stojí přes dvacet let. Moderátor dlouhodobě tvrdí, že přesné linkování společného života nemá rád a raději žije přítomností. Loni pro iDNES uvedl, že i po více než dvou dekádách si mají doma stále o čem povídat.
Na urovnávání případných sporů používají jednoduchou metodu. Říkají jí pravidlo pěti minut a znamená to, že doba tichosti po hádce nesmí tuto hranici překročit.
„Věta: Vládíku, už je to pět minut? je podanou rukou ke smíru. Funguje to, vyzkoušejte,“ poradil moderátor.
Útěk před tajfunem na Okinawě
Letos v létě vyrazila dvojice na třítýdenní cestu do Japonska. Krátce po příletu na ostrov Okinawa se dozvěděli o blížícím se tajfunu a situaci museli okamžitě řešit.
„Takže jsme se ubytovali a během patnácti minut se zase odubytovali a zamířili úplně jinam. To je život,“ vyprávěl . Voříšek
Rychlý přesun zorganizoval jeho partner. Koupil nové letenky a společně odletěli do Osaky, kde zůstali tři dny a následně cestovali po zemi vlaky šinkanzen. Podle svých slov Karel Voříšek strach neměl, ačkoliv podobnou událost do té doby nezažil. Po třech týdnech volna pro něj nebyl návrat do práce úplně snadný. Během srpnové moderátorské akce v Náchodě přiznal, že jako letní typ by uvítal spíše pokračování prázdnin.
Čtvrtstoletí před televizní kamerou
Na televizní obrazovce začínal v devadesátých letech na televizi Nova v Televizních novinách. Od roku 2013 působí ve zpravodajství na Primě. Moderování živých relací vyžaduje absolutní soustředění a schopnost reagovat na nečekané změny. Ve své knize Nebát se a mluvit popsal radu od bývalého ředitele Novy Vladimíra Železného.
„Zprávy může moderovat i cvičená opice. Ale správný moderátor se pozná, když se něco stane,“ říkával kdysi ředitel.
V minulosti se musel vypořádat s nařčením ze spolupráce s komunistickou Státní bezpečností. Své očištění vnímá jako definitivní.
„Před několika lety byl soud, který prokázal moji nevinu a tím je to uzavřené,“ uvedl Voříšek. Každodenní přísun informací o světových konfliktech a tragédiích se snaží nepřenášet do osobního života. Úkolem zpravodajce je podle něj předávat informace neutrálně a nenasávat do sebe cizí potíže. Zrozený pro odpočinek
Sám o sobě říká, že je vyloženě lenošivý typ a k odpočívání se přímo narodil. Práci ovšem potřebuje k tomu, aby si volných chvil dokázal správně vážit. Přehnané plánování budoucnosti podle něj nikam nevede.
Má však jeden nesplněný sen, který nesouvisí s televizní kariérou. Rád by se podíval do vesmíru a viděl planetu Zemi z velké dálky. Získal by tak podle svých slov nadhled, který lidem často chybí, když se utápějí v malichernostech.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( super, idnes, denik).