Němečtí fanoušci kritizují Oktagon za drahé vstupenky. Nejlevnější lístek na stadion stojí přes tisíc korun

Frankfurtský fotbalový stadion, uprostřed trávníku klec a kolem ní první německý večer smíšených bojových umění na fotbalovém stadionu v historii. Kdo chtěl 12. října 2024 být u toho, vystačil si s 29 eury za místo na tribuně. O 2 roky později se na stejný stadion vrátil OKTAGON, největší česká MMA organizace, která staví velké turnaje také v Německu. Karta byla silnější, jméno značky větší, cenovka jinde. Redakce MMAmag otevřela prodejní stránky obou frankfurtských turnajů a rozdíl spočítala.
Z 29 eur na 49,50 za dva roky
V ceníku vstupenek, který k turnaji OKTAGON 62 zveřejnil
provozovatel frankfurtského stadionu, redakce MMAmag dohledala dvě čísla: sedadla na tribunách od 29 eur a místa pro VIP a speciální hosty přímo na ploše od 119 eur. O 2 roky později, 26. září 2026, hostil tentýž stadion turnaj OKTAGON 94. Nejnižší dostupná kategorie na Eventimu u něj k 12. říjnu 2026 stála 49,50 eura, nejdražší běžné sedadlo 249,50 eura.
Z 29 eur na 49,50 eura je nárůst o 70,7 procenta. Jedna položka, 2 roky.
Nejlevnější vstupenka, Frankfurt Cena (EUR) Přepočet (Kč) OKTAGON 62, 12. října 2024 29,00 zhruba 700 Kč OKTAGON 94, 26. září 2026 49,50 zhruba 1 200 Kč Rozdíl +70,7 % —
Čísla jsou jedna věc. Horší je pro OKTAGON to, co se k nim přidává ve veřejných reportech návštěvníků.
Příplatek za lepší místo a výhled na cizí zátylky
Kritika cen se do českého prostředí dostala přes německý fanouškovský instagramový účet Cagetime. Podle shrnutí, z něhož téma vychází, postavil vedle sebe ceny starších a současných turnajů a mluvil o fanoušcích otrávených zdražováním. Je to tvrzení fanouškovského účtu, ne stanovisko organizace ani výsledek průzkumu.
Jiný typ stížnosti plyne z veřejných ohlasů fanoušků, do kterých redakce MMAmag nahlédla u prodejní stránky
Eventimu. V jednom z nich návštěvník píše, že z dražšího místa uvnitř stadionu viděl hlavně hlavy ostatních a že příplatek se nevyplatil. Ve veřejném výpisu jsou vidět 3 reporty a cenu lístku v nich nekritizuje ani jeden; portál u OKTAGONu ukazuje celkem 203 recenzí s průměrem 4,5 hvězdy. Tři reakce nejsou vzorek, ze kterého jde číst nálada celé německé scény.
Debata se tím posunula od otázky, kolik lístek stojí, k otázce, co za něj fanoušek uvidí. Zbývá otázka, kdo vlastně tu částku na prodejní stránce nastavuje a proč se liší město od města.
Padesát eur v Mnichově, skoro sto dvacet v Hannoveru
Ceny 3 německých turnajů v aktuálním prodeji redakce MMAmag načetla 12. října 2026 a jedno německé číslo z přehledu vyčnívá. Mnichovský OKTAGON 96 začíná 31. října 2026 na
Eventimu na 49,50 eura, tedy zhruba 1 200 Kč, balíčky pro VIP od 399,50 eura. Hannoverský OKTAGON 97 má 7. listopadu 2026 nejlevnější lístek za 119,50 eura, tedy zhruba 2 900 Kč. Dortmundský OKTAGON 99 startuje 5. prosince 2026 ve Westfalenhalle 1 na 52 eurech, tedy zhruba 1 300 Kč.
K částce se připočítává rezervační poplatek, u těchto turnajů nejvýše 3 eura, a poštovné. Cena z přehledu tedy není konečná a nemusí vydržet: prodejní portály částky v čase mění a to, co článek uvádí, platí ke dni načtení. Kdo ji nastavuje, vysvětluje
nápověda Ticketmasteru: počet standardních vstupenek i jejich základní cenu určuje pořadatel nebo provozovatel haly, portál na ni vliv nemá. V německé nápovědě OKTAGONu pro návštěvníky se vysvětlení proměnlivých cen neobjevuje, stránka řeší vstup, balíčky a vracení lístků.
Zbývá spočítat, co z toho má fanoušek, který vyráží z Česka nebo ze Slovenska.
Co z toho má fanoušek z Česka a ze Slovenska
Mnichovský večer na slabé kartě nestojí. V čele je podle
oficiální stránky OKTAGONu titulový zápas welterové divize mezi Gogoladzem a Klinkhammerem a organizace o něm píše jako o souboji dvou finišerů: u Gogoladzeho uvádí 8 ukončení do 100 sekund, u neporaženého Klinkhammera s 11 zápasy 9 ukončení v 1. kole. Začátek uvádí OKTAGON na 17:00, Eventim na 18:00.
Německé ceny přitom nejsou cizí problém. Na
frankfurtské kartě z 26. září 2026 šel David Kozma do hlavního zápasu proti Eckerlinovi, Karlos Vémola se vracel z ukončené kariéry proti Fredericu Vosgrönemu a Robo Pukač nastoupil proti Corderovi.
Nejlevnější výjezd do Mnichova tak začíná na 49,50 eura, tedy zhruba 1 200 Kč za lístek, k tomu rezervační poplatek a cesta. Balíček pro VIP vyjde od 399,50 eura. Kdo zůstane doma, má OKTAGON TV, kde podle podmínek služby platí, že po 5 zaplacených přenosech je 6. turnaj za 0 Kč. Zbývá nejtěžší otázka celé debaty: kde je strop.
Strop nikdo nevyvěsil
Expanze se měří vyprodanými halami a rekordy. Fanoušek ale rekordy nepočítá, počítá, kolik mu zbyde do výplaty. Za 2 roky se v Německu posunula velikost akcí a s ní i hranice, za kterou si lístek koupí bez přemýšlení.
Z lístku za 29 eur je po 2 letech lístek za 49,50 eura. Jestli existuje číslo, u kterého německý fanoušek řekne dost, nenapíše ho tisková zpráva, ale pokladna v Mnichově.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Tomáš Stupka