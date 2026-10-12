„Vždyť má dovču!" Miloš Knor si podal Petra Pavla kvůli volbám a Bendová se smíchy neudržela

2. října 2026 vydal Pražský hrad tiskovou zprávu, v níž oznámil, že prezident Petr Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu a kvůli tomu se nezúčastní komunálních voleb ve své domovské obci Černouček. Hrad výslovně přiznal „chybu v plánování“. O šest dní později se na Instagramu ozval Miloš Knor, a z institucionální kauzy udělal virální pointu, která se šířila rychleji než jakékoli prohlášení politiků.
Knorova ironie, která zasáhla nejcitlivější nerv
Knor na svém instagramovém profilu napsal: „Komunální volby jsou vždy o víkendu v prvním říjnovém (celém) týdnu. Co čtyři roky. To může jednoho zaskočit.“ A přidal ránu z milosti: „Dát volby na tradiční termín je vůči prezidentovi prasárna. Vždyť má dovču!“
Proč ta slova rezonovala tak silně? Protože převedla celou kauzu z úřednického žargonu do jediné výmluvy, kterou zná každý ze školních let nebo z práce. Prezident republiky, muž, který 26. června 2026 sám formálně vyhlásil termín hlasování na 9. a 10. října, si na tentýž víkend naplánoval motorkářskou dovolenou. Podle ČT24 zamířil do Maroka na rallye. A Knor z toho vyrobil dvě věty, které řekly víc než hodinová debata v televizi.
Bendová pod postem a smích, který obletěl komentáře
Pod Knorovým příspěvkem se záhy objevila Alice Bendová, s řadou vysmátých emoji, které podle serveru eXtra jednoznačně signalizovaly pobavení nad celou situací. Sám Knor později v diskusi pod postem dodal: „Za mě to taková tragédie není. Je to jen legrace.“ Jenže právě v tom spočívá síla satiry: čím víc autor zlehčuje formu, tím ostřeji vynikne obsah. A obsahem je prezident, který měl jít příkladem, a místo toho sedí na motorce tisíce kilometrů od volební místnosti.
Proč se u komunálek nedá volit odjinud ani na průkaz
Celá kauza má i důležitý servisní rozměr, který mnohé voliče překvapil. U komunálních voleb se nevydává voličský průkaz. Hlasovat ze zahraničí rovněž nelze. Volič musí přijít osobně do okrsku podle místa trvalého bydliště; jedinou výjimkou je přenosná urna, ovšem výhradně v rámci vlastního okrsku.
Důvod je prostý: každá obec má vlastní kandidáty a vlastní hlasovací lístky. Systém zkrátka nepočítá s tím, že by někdo chtěl rozhodovat o zastupitelstvu obce, kde fyzicky není. Když tedy Eva Pavlová veřejně vyčítala státu, že neumožnil hlasování na dálku, ministryně obrany Černochová i ministr Metnar shodně konstatovali, že její výtka míří mimo platná pravidla. Metnar to shrnul lapidárně: volební systém se nebude měnit proto, že si prezident naplánoval dovolenou.
Černouček: 273 voličů, dvě kandidátky a chybějící hlas hlavy státu
Obec Černouček na Litoměřicku eviduje podle březnového oznámení obecního úřadu 273 oprávněných voličů. Volí se sedm zastupitelů. V roce 2022 tu kandidovala jediná listina, která logicky získala sto procent hlasů. Letos je situace odlišná: podle oficiálního přehledu se o mandáty ucházejí dvě kandidátky. Soutěž je tedy napjatější a symbolika prezidentovy nepřítomnosti o to výraznější.
V tak malém elektorátu může i jediný hlas ovlivnit pořadí kandidátů nebo přidělení posledního mandátu. Podle serveru iDNES by Pavel byl prvním úřadujícím prezidentem, který hlasování zmeškal kvůli soukromé cestě. Miloš Zeman sice v říjnu 2020 rovněž k senátním volbám nešel, ale z jiného důvodu: prohlásil, že mu nevyhovuje žádný z kandidátů.
Když „dovča“ přebije politickou analýzu
Politici reagovali po svém. Grolich připomněl, že hlava státu by k volbám chodit měla. Hřib i TOP 09 otevřeli debatu o elektronickém hlasování, byť bez konkrétního legislativního návrhu. Všichni mluvili institucionálním jazykem, argumentovali paragrafy a systémovými omezeními. Knor řekl „dovča“, a zasáhl víc lidí než kterýkoli z nich. A to i přes to, že nakonec, jak se ukázalo, pravdu neměl. Prezident totiž k volbám přece jen dorazil, a to soukromým tryskáčem. Celému vtipu to však na pointě nijak neubírá.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová