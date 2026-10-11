Rajčata po teplém září: Je už čas uklidit poslední rostliny?

Možná patříte k těm, kteří si dosud užívají vlastní rajčata ze zahrádky. Teplé září vás nedonutilo jejich rostliny zlikvidovat. Některé z vašich rostlin tak mohly dál nakvétat, nasazovat nové plody a dozrávat. Nyní už byste se ale měli rozhodnout, jestli mají stále co nabídnout. Když má totiž přijít ochlazení, už se vám nemusí vyplatit o rostliny nadále pečovat.
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...