Dozrají. Kartony od vajec a zelená rajčata jako skvělá kombinace

Podzim už panuje tvrdou rukou a ze zahrad mizí poslední plodiny. V těchto dnech se to týká především rajčat. Pokud jste se o ně pečlivě starali a otrhávali plesnivé listy, nejspíše máte ještě na záhonu rostliny, na nichž jsou zavěšené zelené plody. O těch si už mnozí myslí, že jsou ztracené. Není tomu tak. Jestliže se o ně pečlivě postaráte, mohou vám dozrát do krásné červené podoby. Chutnat pak mohou stejně jako rajčata, jež jste sklidili v průběhu sezony. Nevěříte? Stačí obyčejný trik s kartonem od vajec. My vám ho ukážeme stejně jako některé další.
Zelená rajčata v kartonech uzrají
Je to tak. Jedná se o časem i lidmi prověřený trik, který funguje. Má ale své zákonitosti. Kartony musí být nepochybně čisté a rajčata do nich uložíme tak, jako by rostla přímo na keříku. Také bychom měli brát v potaz okolní teplotu. Rajčata by měla být položena v kartonech ideálně ve skříni při teplotě od 18 do 20 stupňů Celsia. Za několik dní by měla dozrát. Přidat k nim klidně můžeme i pár jablek, která produkují etylen, jenž zrání urychlí.
Dozrávání rajčat ve sklenici s jablkem
I tato metoda není od věci. Vybrat bychom ale měli jen nepoškozená rajčata s pevnou slupkou. Zelená rajčata nasbíráme a zbavíme stopek. Poté už je vložíme do sklenice o objemu 5 litrů s tím, že na jejím dně bude jablko. Sklenici uzavřeme a necháme na okenním parapetu. Etylen z jablek už se o rychlejší zrání zelených rajčat postará.
Rajčata v kartonech od vajec: Foto Radek Štěpán
Tip: Dozrávání zelených rajčat přímo na keřích. Pytlíkový trok funguje.
Rajčata v pilinách
Ano, čtete správně. Rajčatům lze pomoct i tak, že je necháme dozrávat v pilinách. Jednoduše vysteleme pilinami bedničku, do níž pak zelená rajčata uložíme. Dáme je na teplé místo. Piliny se dokážou solidně nahřát a pomohou rajčatům k dozrání. Někdy se rajčata balí i do novin, nicméně piliny jsou mnohem efektivnější.
Zdroje info: Autor- pěstitel
Rajčata v kartonu od vajec: Náhledové foto Radek Štěpán, fotogalerie Pixabay
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