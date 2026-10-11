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Dozrají. Kartony od vajec a zelená rajčata jako skvělá kombinace

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Podzim už panuje tvrdou rukou a ze zahrad mizí poslední plodiny. V těchto dnech se to týká především rajčat. Pokud jste se o ně pečlivě starali a otrhávali plesnivé listy, nejspíše máte ještě na záhonu rostliny, na nichž jsou zavěšené zelené plody. O těch si už mnozí myslí, že jsou ztracené. Není tomu tak. Jestliže se o ně pečlivě postaráte, mohou vám dozrát do krásné červené podoby. Chutnat pak mohou stejně jako rajčata, jež jste sklidili v průběhu sezony. Nevěříte? Stačí obyčejný trik s kartonem od vajec. My vám ho ukážeme stejně jako některé další.
Kartony od vajec

Kartony od vajec

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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