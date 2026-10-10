Zapomeňte na drahá chemická hnojiva: Přírodní elixír za pár haléřů přiměje kvetení i tu nejlenivější orchidej

Zapomeňte na drahá chemická hnojiva: Přírodní elixír za pár haléřů přiměje kvetení i tu nejlenivější orchidejPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Orchideje
Článek byl publikován 10.10.2026 09:00
Pěstujete na zahradě tomel a lákají vás oranžové plody, které na něm teď svítí? Vydržte. Kaki je jedno z...
Když se podíváte na ořešák, zjistíte, že mnohé ořechy už mají naprasklý zelený obal a postupně se klubou...
Brambory na zimu skladuje většina z nás. Pokud k tomu máme vhodné prostory jako je dobře větraný sklep nebo...
Jak už jeho název napovídá, rýmovník umí být v období rýmy užitečný. Jeho výrazně aromatické listy můžete...
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
- Babičky sypaly na plevel prášek z kuchyně a záhony měly čisté celou sezónu. Většina zahrádkářů dnes místo něj kupuje drahé herbicidy
- Strom, který v noci skutečně usíná a ráno vás přivítá růžovým oblakem. Většina Čechů netuší, že ho lze pěstovat i u nás
- Listovka: Zázrak ze spadeného listí, který právě teď můžete vyrobit
- Zálivka tújí a stálezelených keřů před zimou. V mrazu neuschnou chladem, ale žízní