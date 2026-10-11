Levandule zimu přežijí. Zazimování ale nepodceňte

Už jste zazimovali levandule? Pokud ne, už není na co čekat a je třeba se jim pověnovat. Tyto krásné květiny si péči rozhodně zaslouží. Levandule rozhodně zimu dokážou přežít. Přesto se jim ale vyplatí pomoct, a to poměrně jednoduchým způsobem. My se na některé důležité úkony týkající se levandule nyní v říjnu podíváme mnohem podrobněji. Třeba se i vám budou naše rady hodit.
Pozor na přemokřená stanoviště
Máte pocit, že se vašim levandulím moc nedařilo? Možná to bude tím, že jste je pěstovali v místech, která jsou prostě přemokřená. Levandule přílišnou vlhkost opravdu nemusí. Takovýto podklad vede ke hnilobě rostlin a také k tomu, že když přijdou mrazy, dokážou rostliny dokonale zdevastovat. Buď rostliny přesaďte, nebo je vysaďte na kopečky, kam se tolik vlhkosti logicky nedostane.
Nezapomeňte na prořezání levandule po odvětu
Právě v říjnu se vyplatí také rostliny levandulí proříznout. Stonky se patří zkrátit o jednu třetinu, přičemž bychom neměli zasahovat do dřevnatých částí levandule. Díky prořezu se bude rostlina orientovat na to, aby věnovala svou energii zazimování. Nebude ji totiž muset investovat do stonků. Zimu tak přežije bez větších problémů. Když na prořezání zapomenete, nic se nestane, levandule neuhyne, nicméně je to škoda.
Levandule v sezoně: Foto Radek Štěpán
Omezení zalévání levandule
Levandule tradičně roste v oblasti Středomoří. Je tedy vcelku zvyklá na sucho. I proto ji nyní na podzim nemusíme prakticky vůbec zalévat. Jednoduše se obejde pouze s vláhou, která se k ní přirozeně dostane díky srážkám.
Tip: Jak na množení levandulí. Zvládnete to z řízků.
Mulč se vyplatí
Je to tak. Pokud rostlinu ještě před zimou zamlčujete, rozhodně neuděláte krok vedle. Ideální je k tomuto účelu sláma, nicméně často stačí i listí či větve jehličnanů. Mulč se navrství vedle rostlin, aby vytvořil bariéru proti nízkým teplotám.
Zdroje info:Autor, Meta, https://www.homesandgardens.com/gardens/how-to-winterize-lavender,https://www.dumazahrada.cz/clanek/jak-zazimovat-levanduli-20221031.html
Levandule po sezoně: Náhledové foto Radek Štěpán, fotogalerie Pixabay
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