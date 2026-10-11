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Levandule zimu přežijí. Zazimování ale nepodceňte

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Už jste zazimovali levandule? Pokud ne, už není na co čekat a je třeba se jim pověnovat. Tyto krásné květiny si péči rozhodně zaslouží. Levandule rozhodně zimu dokážou přežít. Přesto se jim ale vyplatí pomoct, a to poměrně jednoduchým způsobem. My se na některé důležité úkony týkající se levandule nyní v říjnu podíváme mnohem podrobněji. Třeba se i vám budou naše rady hodit.
Levandule po sezoně

Levandule po sezoně

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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