Sám nevěděl, kam střílí, a gólmanovi změřil teplotu. Mandát rozhodl šlágr extraligy a ukončil sérii Třince

Neděle 11. října 2026, enteria arena, 10 023 diváků a třetí minuta prodloužení. Jan Mandát sebere puk ve vlastním pásmu, rozjede se proti třineckému obránci Marianu Adámkovi, udělá otočku a bekhendem pošle puk přes Ondřeje Kacetla. Pardubice vyhrávají 5:4. Třinec, který do té doby v sezoně neztratil ani bod, poprvé odjíždí poražený. Mandát po zápase v rozhovoru pro iSport přiznal, že na konkrétní místo nemířil. Byl to podle něj bekhend „směr brána“. Kacetl mu prý při podání ruky hlásil, jakou má teplotu, protože mu ji Mandát „pěkně změřil teploměrem“.
Trénovaná finta, instinktivní konec
Nejzajímavější na celé akci je, že vznikla napůl z plánu a napůl z improvizace. Otočku podle Mandáta pravidelně zkouší na tréninku při cvičeních jeden na jednoho. Samotný manévr tedy náhoda nebyl. Zakončení už ano.
Podle nás právě tady leží kouzlo toho gólu. Brankář čte střelce podle těla, hole a pohledu. Když ale ani útočník neví, kam puk pošle, nemá gólman co číst. Pardubice tak porazily nejlépe organizovaný tým soutěže zbraní, kterou nedokázal předvídat nikdo. Ani ten, kdo ji použil.
Hláška s teploměrem pak dopověděla zbytek. Puk prošel Kacetlovi nepříjemně kolem těla a brankář to po zápase vzal s humorem. Mandát o tom vyprávěl se smíchem a o Třinci zároveň mluvil s respektem jako o skvělém týmu a velkém měřítku pro celou sezonu. Provokace to nebyla. Spíš kabinová legrace mezi soupeři, kteří se znají až příliš dobře.
Zápas, který se třikrát otočil
Podle oficiálního reportu Dynama Pardubice šlo o 10. kolo Tipsport extraligy 2026/27 a průběh odpovídal šlágru:
|Část zápasu
|Skóre
|1. třetina
|2:0
|2. třetina
|0:2
|3. třetina
|2:2
|Prodloužení
|1:0
Domácí odskočili v první třetině, Třinec ve druhé srovnal. Zlom přišel v 53. minutě, kdy David Musil z první napálil odražený puk a poslal hosty poprvé v zápase do vedení 4:3. Třinec měl desátou výhru v řadě na dosah.
Pardubice pak jednu přesilovku nevyužily. Šanci dostaly znovu po trestu Kocha. Trenér stáhl brankáře, Dynamo hrálo šest proti čtyřem a Peter Čerešňák 16 sekund před sirénou vyrovnal. V prodloužení už přišla Mandátova chvíle.
Třinecký asistent Jiří Raszka ocenil, jak se jeho tým do zápasu vrátil, zlepšený pohyb i důraz při napadání. Dodal ale, že závěr mrzí. Bod si Oceláři odvezli, devítizápasovou vítěznou šňůru ne.
Bez Sedláka a Košťálka, a přesto sedmá výhra v řadě
Výhra má pro Pardubice větší váhu, než ukazuje samotné skóre. Dynamo nastoupilo bez zraněného Lukáše Sedláka, bez Jana Košťálka a podle klubového reportu i bez Sobotky a Lauka.
Košťálek dostal od disciplinární komise stop na dvě soutěžní utkání za fyzické napadání rozhodčích v předchozím zápase ve Vítkovicích. Kromě Třince tak vynechá i Olomouc a vrátit by se měl nejdříve 23. října na Kladně. U Sedláka je situace méně jasná. Jde o blíže nespecifikované zranění v dolní části těla a termín návratu klub nezveřejnil.
Mandát přiznal, že Sedlák chyběl hlavně Červenkovi a trochu i jemu. Zároveň zdůraznil šířku kádru. Výsledek mu dává za pravdu. Přesilovky skončily 1:1, přičemž ta rozhodující přišla v nejvyhrocenější chvíli zápasu. Dynamo navíc připsalo sedmou extraligovou výhru v řadě.
Tabulka po utkání:
- 1. Třinec: 10 zápasů, skóre 49:23, 28 bodů
- 2. Pardubice: 11 zápasů, skóre 47:31, 26 bodů
Odstup se zúžil na dva body, Pardubice ale mají jeden zápas navíc. Vládu nad tabulkou zatím nepřevzaly. Ukázaly ovšem, že lídra porazí i v oslabené sestavě, a to je pro psychiku obou kabin možná cennější než body.
Rivalita, která přežila i změnu stylu
Mandát sám připomněl, proč tyhle zápasy nikdy nejsou obyčejné. Oba týmy se v posledních letech v play off potkávají pravidelně a Třinec Pardubice dvakrát vyřadil. Nejvíc bolelo finále sezony 2023/24, kdy Dynamo prohrálo rozhodující sedmý zápas 1:2 po prodloužení a sérii 3:4.
Odplata přišla na jaře 2026. Pardubice vyhrály šestý finálový zápas v Třinci 5:4 po prodloužení, sérii 4:2 a 28. dubna slavily titul přímo na ledě soupeře. Říjnový zápas skončil stejným skóre i stejným způsobem. Těžko si představit symboličtější pokračování.
Třinec se mezitím proměnil. Po Zdeňku Motákovi převzal tým jako hlavní trenér Boris Žabka a podle Mandáta jsou Oceláři kreativnější. Méně jen „odpalují puky“, jsou nepříjemnější při napadání, po nahození víc chodí za pukem a obránci aktivněji dostupují hluboko v pásmu. Žabka sám po loňském finále mluvil o snaze být nebezpečnější dopředu, rychleji otáčet hru, víc střílet a chodit před branku. Devět výher na úvod sezony ukazuje, že recept funguje. Na Pardubice ovšem zatím nestačil.
Další díly přijdou podle oficiálního rozlosování Tipsport extraligy 2026/27:
- 27. listopadu 2026, 17:00: Třinec hostí Pardubice, WERK ARENA
- 15. ledna 2027, 18:00: Pardubice hostí Třinec, enteria arena
- 26. února 2027, 17:00: Třinec hostí Pardubice, WERK ARENA
Časy se ještě mohou změnit podle televizního výběru. Zápasy by měly být k vidění na Oneplay: hlavní utkání vysílá Oneplay Sport 2, vybraná Oneplay Sport 3 a souběžné zápasy nabízí multidimenze. Všechna utkání jsou dostupná v tarifu Extra Sport nebo Maximum.
Kacetl si Mandátovu otočku do listopadu nejspíš bude pouštět ze záznamu. Jenže co rozebrat na střele, o které ani její autor nevěděl, kam poletí? Snad jen to, že příště by teploměr mohl ukazovat opačně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka