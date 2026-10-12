Našlo StarDance novou moderátorskou dvojici? Údajný nástupce Ebena nikoho nepřekvapí

Nová řada populární taneční show StarDance odstartovala v sobotu ve velkém stylu a potvrdila, že i letos bude televizní fenomén zřejmě nejsledovanějším pořadem podzimu. Velkou pozornost přitahuje také kvůli tomu, že se jedná oficiálně o poslední ročník, který moderuje oblíbené duo Marek Eben a Tereza Kostková. Kdo by je mohl v následujících letech dle prvních spekulací nahradit?
Eben
s Kostkovou
oznámili konec ve StarDance v září během tiskové konference. Jedná se dle všeho o konec plánovaný a loučení, o němž už delší čas přemýšleli. Právě 20 let StarDance
na scéně se proto zdá být pro ně ideálním momentem, kdy se s tanečním parketem rozloučit a předat moderátorskou pochodeň novým tvářím. „Je to kus našeho života a jsme oba vděční za to, že nás publikum tak podporovalo a že na nás diváci byli velmi milí a vstřícní a že jsme takovýto pořad vůbec mohli dvacet let dělat,“ uvedl při oficiálním oznámení Marek Eben.
Fanoušci proto od té doby čile spekulují nad tím, kdo od nich onu pochodeň nakonec převezme. A po diváckých tipech tu máme první spekulaci, která by ovšem vlastně dávala dokonalý smysl. Web Blesk s odvoláním na zdroje z Kavčích hor přišel s informací, že novými moderátory StarDance by se mohli stát Leoš Mareš a herečka Marta Dancingerová! V případě Mareše by se přitom nejednalo o žádné překvapení a je to jméno, které muselo většinu diváků napadnout už před měsícem.
Jeho angažmá se totiž jasně nabízí. Nejenže se jedná o jednoho z našich nejpopulárnějších moderátorů, který by do show přinesl jasné profesní zkušenosti a preciznost, ale navíc je se StarDance už delší dobu spjatý. Moderátorská hvězda tančila v soutěži v roce 2015, zúčastnila se loňské StarDance Tour a v rozhovorech opakovaně prohlašovala, že má k show stále blízko. Větší moderátorskou jistotu, která má k pořadu navíc evidentně velký vztah, tak tvůrci aktuálně nenajdou a jeho jméno tedy svým způsobem nepřekvapuje.
Marta Dancingerová je o trošku větším překvapením, i ona už však ve StarDance zanechala silnou stopu. Oblíbená herečka ze seriálů Kriminálka Anděl, Zlatá labuť či Kukačky zářila v soutěži v roce 2024 po boku tanečníka Martina Prágra a dotančila si dokonce pro druhé místo. S moderováním sice nemá takové zkušenosti jako její případný kolega, ocitla by se ovšem na podobné startovací čáře jako před lety Tereza Kostková.
Stále se sice jedná o spekulace, které se mohou snadno vyvrátit, angažování jmen, která jsou s taneční značkou již spojena, by ale jistě bylo správným tvůrčím krokem. Už nyní je navíc jasné, že ať už převezme onu štafetu kdokoliv, vyrovnat se diváky uctívané dvojici nebude snadné.
Zdroj: Blesk.cz