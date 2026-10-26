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Tisíce lidí v Praze bránily média

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Navzdory sychravému a nepříznivému počasí se v neděli na Staroměstském náměstí sešly tisíce lidí na akci pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii pod názvem…
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IMG_20261025_165321940_HDR (2)

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 02:33

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