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Martina Jandová promluvila o zdravotních problémech otce. Dojemná vzpomínka na zesnulou maminku

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Martina Jandová (52) má za sebou další úspěšný večer ve StarDance. Po pohádkovém vystoupení neskrývala radost z postupu, ale ani smutek z odchodu dalších soutěžících. V rozhovoru pro Aplausin.cz navíc prozradila, že její slavný tatínek Petr Janda (84) momentálně bojuje se zdravotními problémy. Nechyběla ani dojemná vzpomínka na zesnulou maminku.
Marta Jandová sklízí velký úspěch.

Marta Jandová sklízí velký úspěch.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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