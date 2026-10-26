Martina Jandová promluvila o zdravotních problémech otce. Dojemná vzpomínka na zesnulou maminku

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Martina Jandová (52) má za sebou další úspěšný večer ve StarDance. Po pohádkovém vystoupení neskrývala radost z postupu, ale ani smutek z odchodu dalších soutěžících. V rozhovoru pro Aplausin.cz navíc prozradila, že její slavný tatínek Petr Janda (84) momentálně bojuje se zdravotními problémy. Nechyběla ani dojemná vzpomínka na zesnulou maminku.
Martina Jandová si společně se svým tanečním partnerem vysloužila od poroty pochvalná slova, která ji nesmírně potěšila. Radost z postupu však vystřídal smutek z vyřazení Hanky Dvorské a Michala Kurtiše. „Jsem ráda, že je to za námi, jsem opravdu ráda, že jsme pokročili. Je mi opravdu líto, že Hanka s Michalem už tady nebudou s námi pokračovat dál,“ svěřila se zpěvačka bezprostředně po skončení přímého přenosu. Petr Janda má zdravotní problémy
Řeč přišla také na jejího slavného tatínka, rockera Petra Jandu, který svou dceru ve StarDance podporuje. Zpěvačka však přiznala, že vůbec netuší, zda jí poctivě posílá divácké hlasy. „Já doufám, že mi teda posílá aspoň nějaké hlasy. Sleduje to. První díl byl tady, po druhém dílu mi hned napsal,“ prozradila Martina. Následně zmínila také jeho aktuální zdravotní komplikace. „Teď vlastně ještě nevím, protože sám má chudák koncert a má zablokovaný krk,“ dodala s tím, že doufá, že se k němu její vystoupení dostane alespoň dodatečně. Dojemná vzpomínka na zesnulou maminku
Velmi emotivní okamžik přišel ve chvíli, kdy taneční partner Martiny Jandové zavzpomínal na její zesnulou maminku, která se rovněž věnovala tanci. „Myslím si, že to vidí a že to je možná teď ten výsledek toho, že to Martička může někde předvést. Myslím si, že je vidět, že maminka byla tanečnice a že si to tam někde nahoře užívá,“ řekl dojatě. Martina následně ukázala křížek, který měla při sobě. „Mám tady její křížek. Dneska tancoval se mnou,“ svěřila se. Taneční partner shodil několik kilogramů
Pohádkový večer dal pořádně zabrat také jejímu tanečnímu partnerovi, který musel vystupovat v náročném chlupatém kostýmu. Ten mu podle jeho slov pořádně zatopil. „Mám možná tři čtyři kila dole,“ zavtipkoval po vystoupení. Přesto přiznal, že právě kostýmy dodávají jednotlivým choreografiím tu správnou atmosféru. Dvojice tak může být s dalším soutěžním večerem spokojená. Teď ji ovšem čekají další hodiny tvrdého tréninku a boj o přízeň diváků. Zdroj: Aplausin.cz