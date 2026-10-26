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Bočanová randila s mladšími, teď žije s dvojníkem The Rocka. „Divím se, že se mnou někdo chce žít," tvrdí

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Dennívýzva
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Herečka za sedmnáct let po rozvodu vystřídala několik mladších partnerů. Dnes žije ve vztahu na dálku s brněnským podnikatelem, a říká, že právě tohle jí konečně vyhovuje.
Mahulena Bočanová

Mahulena Bočanová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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