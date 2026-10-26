Bočanová randila s mladšími, teď žije s dvojníkem The Rocka. „Divím se, že se mnou někdo chce žít," tvrdí

V lednu 2007 Mahulena Bočanová v rozhovoru pro Aha! popsala manžela Viktora Mráze jako muže, který jí změnil život. O dva roky později bylo manželství u konce, Mráz potvrdil vztah s Martou Jandovou a herečka se ocitla sama s malou dcerou Márinkou. Co následovalo, nebyl žádný hollywoodský scénář o hledání nové lásky. Spíš série pokusů, omylů a postupného zjištění, že klasické soužití pod jednou střechou pro ni možná nikdy nebude fungovat.
Mladší partneři: kdo konkrétně a jak velký byl rozdíl
Po rozvodu se kolem Bočanové objevilo několik mužů, které spojovalo jedno: byli mladší. Ale titulková formulace „o dvacet let mladší“ sedí doložitelně hlavně na jednoho z nich.
- Jakub Vytáček – podnikatel, věkový rozdíl podle Blesku činil 14 let. Rozchod přišel v roce 2010, Bočanová tehdy řekla, že na soukromý život nemá sílu kvůli starostem s dcerou.
- Martin Černý – v roce 2011 mu bylo 36, jí 44. Rozdíl osm let. Vztah skončil nepěkně, následoval veřejný porozchodový konflikt.
- Jiří Herda – zahradník a hokejista, zhruba o 12-13 let mladší. Bočanová ho opustila se slovy, že je na ni „moc mladý“ a měl by si založit vlastní rodinu. Ocenila ale, že se skvěle choval k Márince.
- Jones Santos Santana – brazilský tanečník. V roce 2013 mu bylo 24, jí 46. Rozdíl 22 let.
Sama Bočanová v roce 2020 pro iDNES řekla, že čím je starší, tím víc se jí líbí starší muži. Zkratka, že „vyhledává mladíky“, tedy neodpovídá celému příběhu.
Petr Hanák: holohlavý fešák z Brna
Současný partner Bočanové je brněnský podnikatel Petr Hanák. Jejich příběh začal jednoduše: herečka kdysi prohlásila, že si přeje chlapa typu „Mr. Proper, vysoký a holohlavý“. Hanák jí poslal fotku. A zafungovalo to.
Poprvé se spolu objevili na veřejnosti v roce 2019. Jenže už v roce 2020 přišel rozchod. Bočanová tehdy popsala nespolehlivost, rozdílný životní styl a hlavně nereálnost společného bydlení: stěhovat se do Brna nechtěla, on do Prahy taky ne. „Radši budu sama, než abych neustále řešila něčí nespolehlivost,“ řekla tehdy pro Blesk pro ženy.
Po čase se k sobě vrátili. Obnovený vztah potvrdila v létě 2023 na karlovarském festivalu a ještě na konci května 2026 pro Blesk uvedla, že „je pořád s Petrem z Brna“. Přirovnání k The Rockovi? To je spíš nadsázka nad typem vzhledu, v žádném dohledaném rozhovoru ho tak přímo nenazvala. Ale vysoký, holohlavý, robustní muž vedle drobné herečky zkrátka asociaci vyvolává.
Proč říká, že s ní nikdo nevydrží
Titulkový citát není koketerie. Bočanová ho opakuje v různých obměnách roky. V roce 2023 řekla, že život s ní „není jednoduchý a je jen pro silné povahy“. V prosinci 2025 pro iDNES přidala: je prý „hysterická“, má „výlevy“ a potřebuje vedle sebe někoho, po kom všechno steče.
Jenže nejde jen o temperament. Druhá, méně bulvární rovina je každodenní realita. Redakce VIPŽivot připomíná, že Bočanová pečuje o dceru Márinku, která má poruchu autistického spektra. V roce 2022 záměrně omezila divadelní angažmá na minimum, nechala si v podstatě jen Ordinaci v růžové zahradě 2 na Nově a život podřídila klidnějšímu režimu. Partner u ní neprochází jen přes chemii, musí projít i přes kompatibilitu s dcerou. U Herdy to fungovalo, u Hanáka prý ještě líp: sama řekla, že si s Márinkou rozuměli víc než ona s ním.
Vztah na dálku jako řešení, ne kompromis
Klíčový posun v jejím přístupu k partnerství není v tom, že by „zkrotla“. Je v tom, že přestala tlačit na model společné domácnosti. Hanák zůstává v Brně, ona v Praze. Na pár dní spolu vypadnou „za romantikou na hory nebo do Paříže“, jak sama popsala. Pak se vrátí každý ke svému rytmu.
V prosinci 2025 o Hanákovi mluvila jako o člověku s „bezmeznou lehkostí žití“, tedy přesný opak jejího vlastního nastavení. Právě ten kontrast podle ní funguje. On neřeší její výlevy, ona neřeší jeho nespolehlivost, protože na ni v dálkovém režimu prostě nenaráží tak často.
Podle nás je tohle nejzajímavější linka celého příběhu. Bočanová neprošla žádnou velkou proměnou osobnosti. Pořád je temperamentní, pořád má vysoké nároky, pořád dává přednost dceři. Změnila ale formát vztahu, a tím paradoxně získala stabilitu, kterou v předchozích partnerstvích nenašla.
Kde ji dnes potkáte
Profesně Bočanová rozhodně nezmizela. Na Nově hraje doktorku Márovou v Ordinaci, divadelně je vedená ve Studiu DVA s inscenací Dámský krejčí a v Divadle Háta má hned několik titulů od Svatby bez obřadu po Vztahy na úrovni. Na sociálních sítích střídavě sklízí obdiv za rodinné fotky i kritiku za přílišnou otevřenost, v roce 2021 třeba čelila vlně negativních reakcí kvůli dovoleným na Kanárech.
Sedmnáct let po rozvodu s Mrázem má Bočanová za sebou vztahy s muži o osm, čtrnáct i dvaadvacet let mladšími, a nakonec skončila u modelu, kde se s partnerem nemusí vídat každý den. Někdy je nejodvážnější rozhodnutí přestat hledat dokonalé soužití a nechat věci být tak, jak fungují.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová