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Nedostatek vody ohrožuje evropský průmysl podobně jako kyberútoky

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Nedostatek vody a její zhoršená kvalita se stávají pro evropský průmysl stále vážnějším rizikem. Více než polovina manažerů velkých průmyslových firem…
Schneider-COV

Schneider-COV

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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