Nedostatek vody ohrožuje evropský průmysl podobně jako kyberútoky

Nedostatek vody a její zhoršená kvalita se stávají pro evropský průmysl stále vážnějším rizikem. Více než polovina manažerů velkých průmyslových firem očekává, že tyto problémy budou do roku 2031 významnou překážkou růstu. Podnikům už nyní zvyšují náklady a komplikují dodavatelské řetězce. Vyplývá to z průzkumu společnosti Schneider Electric, který se zaměřil na dopady vodní krize na evropský průmysl. Vyplývá to z průzkumu o dopadech nedostatku vody na evropský průmysl, který zveřejnila společnost Schneider Electric, globální lídr v oblasti energetických technologií.
Nedostatek vody se už promítá do nákladů průmyslových firem. Podle 44 procent oslovených manažerů jim za poslední dva roky zvýšil provozní náklady. Větší tlak na rozpočty na infrastrukturu a údržbu zaznamenalo 38 procent respondentů. U 30 procent vedly problémy s vodou ke komplikacím v dodavatelských řetězcích. Podle těchto oslovených průmyslových manažerů by závažný výpadek dodávek vody ovlivnil provoz jejich firmy už během prvních 24 hodin.
S digitalizací vodárenských systémů roste také význam jejich ochrany. Více než polovina respondentů z průmyslu i vodárenských společností řadí kybernetické hrozby mezi hlavní rizika, která musí řešit.
Voda rozhoduje i o konkurenceschopnosti
„Evropa si nemůže dovolit vnímat vodu pouze jako environmentální téma. Dnes je také otázkou konkurenceschopnosti. Stejně jako energetická transformace v uplynulém desetiletí ovlivnila směřování průmyslu, bude ho v příštím desetiletí ovlivňovat efektivní hospodaření s vodou,“ říká Gwenaelle Huet,výkonná viceprezidentka pro průmyslovou automatizaci společnosti Schneider Electric.
Pokročilé digitální technologie umožňují firmám přesněji sledovat, kde vodu spotřebovávají, kde dochází ke ztrátám a jak ji mohou opětovně využít. Průzkum ukazuje, že podniky už rizika spojená s vodou promítají do svého rozhodování: podle 47 procent oslovených průmyslových manažerů jejich firmy zvýšily investice do efektivního hospodaření s vodou a 43 procent uvádí, že tato rizika projednává vedení společnosti.
Chytré technologie mají důvěru, v praxi se však prosazují pomalu
O tom, že chytré technologie pro správu vody mohou snížit provozní náklady, je přesvědčeno 86 procent oslovených průmyslových manažerů a 98 procent respondentů z vodárenských společností. Jejich zavádění však zaostává. Digitální dvojčata nebo nástroje pro modelování sítí zná 58 procent průmyslových respondentů, ale dosud je nevyužívá. Podobně 57 procent respondentů z vodárenských společností zná prediktivní analytiku nebo řízení vodního hospodářství pomocí umělé inteligence, ale dosud je nezavedlo.
Část technologií se však v provozech prosadila. Automatizované řízení využívá 56 procent oslovených průmyslových podniků a inteligentní měření 55 procent. U vodárenských společností využívá inteligentní měření 76 procent respondentů.
Digitální dvojče pomáhá dánské vodárně předvídat výpadky
Příkladem je dánská vodárenská společnost Aarhus Vand, která používá řešení EcoStruxure Water Advisor od Schneider Electric. Digitální dvojče její sítě pomáhá odhalovat možné úniky vody a výkyvy v dodávkách i simulovat dopady plánovaných zásahů a nečekaných událostí.
Vodárna tak může včas reagovat, omezovat ztráty vody a zajišťovat spolehlivé dodávky zákazníkům. Efektivnější provoz zároveň pomáhá snižovat spotřebu energie a náklady.
Metodika průzkumu
Průzkum pro Schneider Electric provedla společnost Censuswide v červnu 2026 ve Spojeném království, Irsku, Itálii, Francii, Španělsku, Německu, Švédsku a Dánsku. Zúčastnilo se jej 340 respondentů: 210 ředitelů a dalších vrcholových manažerů průmyslových podniků s nejméně 1 000 zaměstnanci a 130 zástupců vodárenských společností, samospráv a poskytovatelů veřejné vodní infrastruktury. Otázky vznikly ve spolupráci s nezávislým novinářem a analytikem vodního hospodářství Tomem Freybergem, zakladatelem Atlantean Media. ČR nebyla do průzkumu zahrnuta.
Jiří Štádler