Jak budou mít obchody otevřeno 28. října? Přehled před svátečním nákupem

Jak budou mít obchody otevřeno 28. října? Přehled před svátečním nákupemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jak budou mít obchody otevřeno 28. října? Přehled před svátečním nákupemZdroj: Markéta Hamerníková
Článek byl publikován 26.10.2026 06:30
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →