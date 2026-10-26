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Jak budou mít obchody otevřeno 28. října? Přehled před svátečním nákupem

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Na větší nákup bude potřeba vyrazit předem. Ve středu 28. října musí většina obchodů s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřít. Menší prodejny mohou otevřít, výjimku mají také čerpací stanice, lékárny nebo vybrané obchody na nádražích.
Jak budou mít obchody otevřeno 28. října? Přehled před svátečním nákupem

Jak budou mít obchody otevřeno 28. října? Přehled před svátečním nákupem

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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