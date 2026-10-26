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Sociální sítě jsou navrženy tak, abychom je neopustili

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Zpět na články Digitální apokalypsa, nebo nová realita? Učíme my děti, nebo ony nás? Představte si poutníka, který se uprostřed horké pouště doplazí k rozcestníku. Jedna šipka ukazuje k vodě, druhá k internetu. My, generace vychovaná v analogovém světě jistot, bychom ani na vteřinu neváhali – vybrali bychom…
Sociální sítě jsou navrženy tak, abychom je neopustili

Sociální sítě jsou navrženy tak, abychom je neopustili

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:13

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Zpět na články Digitální apokalypsa, nebo nová realita? Učíme my děti, nebo ony nás? Představte si...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Digitálni rodičia

Digitálni rodičia pomáhají rodičům, učitelům a vychovatelům lépe porozumět online světu, ve kterém vyrůstají dnešní děti. Projekt se věnuje sociálním sítím, mobilům, počítačovým hrám, influencerům, umělé inteligenci, času před obrazovkami i bezpečnosti na internetu a ukazuje, jak o těchto...

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