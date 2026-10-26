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Gwyneth Paltrow míří do seriálu. Netflix si objednal lákavou krimi od tvůrce Honu a Chlastu

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Gwyneth Paltrow se po letech vrací do centra pozornosti a tentokrát zamíří na domácí obrazovky. Oscarová herečka získala svou první hlavní roli v televizním seriálu, který ponese název The Apology a vzniká pod hlavičkou studia A24 pro Netflix. Streamovací gigant projektu v době velkého propouštění svých zaměstnanců natolik věří, že si rovnou objednal dvě řady. Ještě větším příslibem je ovšem účast dánského režiséra Thomase Vinterberga, jehož filmy patří k nejvýraznějším evropským dramatům posledních desetiletí.
Gwyneth Paltrow míří do seriálu. Netflix si objednal lákavou krimi od tvůrce Honu a Chlastu

Gwyneth Paltrow míří do seriálu. Netflix si objednal lákavou krimi od tvůrce Honu a Chlastu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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