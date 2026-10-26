Gwyneth Paltrow míří do seriálu. Netflix si objednal lákavou krimi od tvůrce Honu a Chlastu

Gwyneth Paltrow se po letech vrací do centra pozornosti a tentokrát zamíří na domácí obrazovky. Oscarová herečka získala svou první hlavní roli v televizním seriálu, který ponese název The Apology a vzniká pod hlavičkou studia A24 pro Netflix. Streamovací gigant projektu v době velkého propouštění svých zaměstnanců natolik věří, že si rovnou objednal dvě řady. Ještě větším příslibem je ovšem účast dánského režiséra Thomase Vinterberga, jehož filmy patří k nejvýraznějším evropským dramatům posledních desetiletí.
Hvězda Zamilovaného Shakespeara, Iron Mana či Velkého Martyho ztvární Evelyn Amspoker, jejíž syn byl před osmnácti lety zavražděn v případu, který otřásl celou zemí. Když se záhadný cizinec k vraždě nečekaně přizná, zdá se, že rodina konečně ochutná spravedlnost. Jenže Evelyn a její manžel Caleb záhy zjistí, že pachatel by mohl vyváznout s výrazně nižším trestem, a zklamání z právního systému je přiměje vzít záležitost do vlastních rukou. Zatím neznáme další podrobnosti ani obsazení, základní premisa však slibuje morálně nejednoznačný thriller, v němž se hranice mezi touhou po spravedlnosti a pomstou může rychle rozplynout.
Oscarová herečka se už objevila například v pěti epizodách seriálu Glee a také v netflixovském Politikovi od Ryana Murphyho a Iana Brennana, ale televizní tvorba jinak nešťastnou hrdinku Sedm obcházela. The Apology tak může znamenat výrazný kariérní posun pro někdejší obdivovanou hvězdu, která se v posledních letech na plátnech objevovala spíše sporadicky. Marvelu zamávala po emotivním finále Avengers: Endgame a od té doby na sebe přitahovala spíše bulvární pozornost několika bizarními kauzami, od svíček vonících po vagíně v produkci své značky Goop přes kostní vývar jako každodenní rituál až po lyžařskou nehodu, která se proměnila v reality show. Loni však zabodovala i nahoře bez v oceňované retro jízdě Velký Marty a rázem opět pracuje s velmi zajímavými lidmi.
Režisér Thomas Vinterberg patří k zásadním postavám evropské kinematografie a na přelomu tisíciletí se proslavil jako spoluzakladatel hnutí Dogma 95, které chtělo film oprostit od technických berliček a vrátit jej k syrovosti, přirozenosti a herecké autenticitě. Jeho Rodinná oslava se řadí k nejvýraznějším titulům této éry, zatímco Hon s Madsem Mikkelsenem se stal jedním z nejpůsobivějších dramat o veřejném odsouzení člověka na základě nepodloženého podezření. Vinterberg později získal oscarovou nominaci za režii dramatu Chlast, který se dočkal také české adaptace Pod parou. The Apology pro něj bude první americkou televizní zakázkou a zároveň příležitostí přenést svůj cit pro lidské slabosti a společenský tlak do toho nejsledovanějšího formátu.
Scénář má na starosti Joe Murtagh, autor psychologického thrilleru Žena ve zdi. Na Netflixu je dostupný také jeho sci-fi snímek Kuchyně v režii Daniela Kaluuyi. Produkčně se vedle Murtagha a Vinterberga zapojí také samotná Paltrow a Joe Hipps ze společnosti Cut To; realizaci zastřešuje A24, kde si právě užívají streamovací jízdu jejich Crystal Lake. Dvě objednané řady ještě před premiérou představují pro Netflix výrazný závazek, zvlášť v době, kdy se stále větší hollywoodský hráč snaží znovu nastartovat zájem publika a přehodnocuje svou strategii. Zrovna minulý týden totiž oznámil propouštění přibližně tisícovky zaměstnanců a zároveň přišel o šéfku obsahu Belu Bajarii. Její místo převzal Peter Rice, který nyní dočasně dohlíží také na filmovou divizi.
V pondělí navíc skončil Dan Lin, jenž vedl filmovou výrobu od roku 2024 a měl za úkol prosazovat ambicióznější projekty. Podle informací magazínu Variety se Lin nepohodl s režisérkou Gretou Gerwig, která pro Netflix připravuje nové Letopisy Narnie. Čtyři zdroje obeznámené se situací tvrdí, že se oba dostali do sporu během videohovoru o vývoji filmu. Gerwig má přitom na starosti jeden z nejdražších a nejambicióznějších projektů platformy, který má zamířit do kin ještě před uvedením na streamovací službě. The Apology každopádně vzniká v bouřlivé době a Netflix se s ním třeba zkusí přiblížit Applu, který hostil například seriál Alfonse Cuaróna Dokonalý cizinec s Cate Blanchett a Sachou Baronem Cohenem.
Zdroje: Variety, Kinobox