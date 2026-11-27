Ten patník stojí v Náchodě naproti Sokolovně. To byla v novodobých dějinách města důležitá budova. Otevřeli ji v roce 1930. Důležitá byla proto, že se tam strhla bitva o… (neuhodnete!) … o ozvučení kina! Do té doby se hrály němé filmy, protože stejně nebylo čím ten zvuk vysílat do prostoru. Můj táta patřil mezi poslední lidi, kteří při představení seděli pod plátnem a k tomu filmu hráli naživo. Třeba celý smyčcový kvartet. K romantickým scénám něco lyrického, při komických situacích prý třeba ragtime. Dnes nepředstavitelné.
A bylo to v jediném náchodském kinu, v Městském biografu, které tehdy bylo v dnešním hotelu Beránek. Městská rada na jaře 1931 zamítla nákup zvukové aparatury, která se jí zdála příliš drahá, a dokonce rozhodla, že městské kino na konci roku 1931 zruší úplně. Tím ovšem definitivně skončilo i promítání s živou hudbou.
Jenže: této situace pohotově využili náchodští Sokolové, kteří nedlouho před tím dokončili zmíněnou stavbu, a ještě před koncem roku tam otevřeli moderní zvukové kino. Do dění znovu zasáhl můj táta. Sál v sokolovně byl krásný, ale akusticky naprosto nevyhovující. Vznikaly tam všelijaké ozvěny a šumy a nedařilo se to odladit. Táta, muzikant a majitel soukromé hudební školy, navrhl, aby se balkóny navždy zatáhly závěsy a byly tam umístěny lepenkové hobry (jak tomu říkali), které odrážely zvuk správným směrem či ho pohlcovaly (to už nevím). Zvukový komfort v sále se krásně zvýšil a sál mohl naplno sloužit.
Děj kolem kilometrovníků se udál až v polovině 60. let, kdy jsem nastoupil na střední školu. Protože jsem se tehdy od táty čerstvě dozvěděl o historce se sokolovnou, vydal jsem se propátrat i její okolí a hned naproti mně zaujal ten kilometrovník s číslem 141. Napadlo mě, že bych se mohl podívat, kde je patník 142. Hledal jsem ho dost dlouho, protože jsem neměl dobrý odhad té vzdálenosti – ale nakonec jej našel na Kladské ulici směrem od Hronova. Což bylo logické, protože to byl hlavní směr od Prahy směr Polsko. Stál před budovou Tkalcovské školy.
V současné kapitalistické éře ho nějaký odchovanec socialistické éry sprostě ukradl. Prostě už tam není, někdo ho má asi na zahradě. Tehdy tam ale byl a když jsem ho v tom přítmí našel, hned mě napadlo, za jak dlouho bych doběhl od km 142 ke km 141. Bylo mi 16 let, tak jsem to šel vyzkoušet hned ten večer. Počkal jsem, až bude tma, málo lidí a malý provoz. Což v 60. letech nebyl problém, ulice byly už v devět večer prakticky liduprázdné. Trasa vedla přes křižovatku u Itálie (dnes bych se tam pro velký provoz asi neprodral), vedla po Kamenici (dnes pěší zóna) a přes hlavní náměstí až k sokolovně.
Měl jsem tehdy - místo dívčího deníku - jakýsi občasník, kam jsem si psal zajímavé zážitky a nápady. Tak tam jsem si zapsal čas: tři minuty 35 vteřin. Bylo to v začátcích mého kondičního pobíhání, kdy jsem se chtěl vyrovnat dobrým běžcům v naší třídě. Cestou do školy jsem někdy hodil tašku do křoví a od hotelu Beránek vyběhl po zámeckých schodech až na první nádvoří. Minuta a dvě vteřiny, kdybyste mě chtěli překonat. Prostě pubertální bláznění, řeklo by se, jenže...
Léta plynula a u běhu jsem vydržel celý život. Mě ta statistikománie dodnes nepřešla a tak si představte, že za těch víc než 60 let jsem skoro třikrát oběhl Zeměkouli. Myšleno po naší rovnoběžce, což je asi 25 tisíc kilometrů. On to není velký zázrak. Když něco děláte opakovaně a dlouho, tak se to nastřádá. No schválně, kolikrát jste uvařili oběd, zacouvali do garáže, byli na nějaké oslavě nebo cokoliv dalšího? Ten běh krásně vycvičí a ochrání srdce, plíce a další orgány, takže člověk ani v 78 letech neužívá žádné léky a nemá interní nemoci. Na druhé straně jsem přišel o mnoho televizních seriálů a besed u piva.
Tak tohle malé tajemství, kdy a kde jsem začal běhat, teď už znáte taky. A o zapomenutých začátcích náchodské sokolovny taky. Památný kilometr máte rovněž na fotce. Že není vůbec hezký? Je to možná nejošklivější fotka, co kdy na i60 byla! Ale i to je součást života.
Na dalších snímcích je náchodské náměstí s hotelem Beránek, kde sídlilo městské kino, a pohled na sokolovnu s patníkem po pravé straně ulice. (Všechny snímky O. Čepelka.)
Co teď? Že bych příští sobotu v noci zase vyrazil na trať?