Počasí v Česku začne během víkendu ovlivňovat tlaková výše nad severovýchodní Evropou, která postupně vystřídá tlakovou níži. V sobotu bude ještě na řadě míst převládat nízká oblačnost, ojediněle se může objevit slabé sněžení a na jihu či jihozápadě Čech také mrznoucí mrholení. Během odpoledne a večera však bude oblačnosti postupně ubývat. Denní teploty se budou pohybovat převážně kolem bodu mrazu.
Příznivější podmínky pro výlety do hor nabídne neděle 29. listopadu, kdy meteorologové očekávají převážně jasnou až polojasnou oblohu. Výjimkou mohou být některé oblasti jihozápadních Čech, Českomoravské vrchoviny a Slezska, kde se může udržovat nízká oblačnost nebo se vyskytnou mrznoucí mlhy.
Výstraha před silným mrazem začne platit v sobotu večer
Nejchladnější bude noc ze soboty na neděli, kdy teploty na většině území klesnou na minus 7 až minus 12 stupňů, na severovýchodě ojediněle až k minus 15 stupňům. Ani během nedělního odpoledne se výrazně neoteplí. Nejvyšší denní teploty dosáhnou minus 3 až plus 2 stupňů, na severovýchodě republiky mohou zůstat kolem minus 6 stupňů.
Výstraha před silným mrazem bude platit od sobotních 18 hodin do nedělních 9 hodin v celém Moravskoslezském kraji, na Hranicku, Jesenicku a Šumpersku v Olomouckém kraji a v okolí Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí ve Zlínském kraji.
V částech Olomouckého a Moravskoslezského kraje nadále hrozí komplikace spojené se silným větrem a tvorbou sněhových jazyků. Nízké teploty mohou podle meteorologů způsobit také problémy na železnici, například zamrzání výhybek, nebo poruchy vodovodního potrubí.
Mrazivé počasí bude pokračovat i začátkem prosince
Výraznější oteplení meteorologové neočekávají ani na začátku pracovního týdne. V pondělí se budou nejvyšší denní teploty pohybovat mezi minus 3 a plus 1 stupněm. V Čechách a na Českomoravské vrchovině se navíc může znovu objevit slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení.
Podle měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu bude pravděpodobně také značná část následujícího týdne výrazně chladnější, než je pro toto období obvyklé. Meteorologové očekávají průměrnou teplotní odchylku přibližně tři stupně pod dlouhodobým normálem. Přibývat tak může ledových dnů, během nichž teplota ani odpoledne nevystoupí nad nulu.