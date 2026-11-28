Odpadní voda nemusí vypovídat pouze o tom, jaké infekce se šíří mezi obyvateli. Může také odhalit širší zdravotní problémy celé komunity, včetně výskytu obezity, vysokého krevního tlaku, astmatu nebo deprese. Ukazuje to nová studie vědců z americké Ohio State University, podle níž lze z mikroorganismů přítomných v odpadních vodách získat překvapivě přesný obraz o zdravotním stavu obyvatel jednotlivých měst a regionů.
Výzkumný tým analyzoval 27 vzorků odpadních vod z devíti čistíren, které obsluhují osm měst v americkém státě Ohio. Zkoumané oblasti zahrnovaly městské i venkovské prostředí a dohromady v nich žilo více než 1,3 milionu lidí. Vzorky pocházely z roku 2022, kdy se odpadní voda ve velkém využívala především ke sledování šíření covidu-19.
Tentokrát se vědci zaměřili na bakterie pocházející z lidského střevního mikrobiomu. Jejich zastoupení následně porovnávali s veřejnými údaji o chronických onemocněních, životním stylu, demografii a socioekonomických podmínkách jednotlivých komunit.
Výsledky ukázaly rozdílné bakteriální profily mezi jednotlivými městy. Některé skupiny mikroorganismů vykazovaly souvislost s výskytem obezity, vysokého krevního tlaku, cévních mozkových příhod, astmatu i dalších chronických onemocnění. Vědci zaznamenali také vazby na kouření, depresi, míru fyzické aktivity nebo nezaměstnanost.
Zvláštní pozornost vzbudila skupina bakterií Desulfovibrio, jejíž zastoupení souviselo s osmi sledovanými zdravotními ukazateli, mimo jiné s obezitou, vysokým krevním tlakem a cévní mozkovou příhodou. Ve venkovských oblastech byl její výskyt obecně vyšší. Právě tam vědci současně zaznamenali také větší zastoupení některých chronických zdravotních problémů.
Podle hlavní autorky studie Emmy Lancasterové by podobné sledování mohlo pomoci lépe identifikovat oblasti, jejichž obyvatelé čelí zvýšeným zdravotním rizikům. Úřady by pak mohly účinněji směřovat zdravotnické a preventivní programy tam, kde jsou nejvíce potřeba.
Výzkumníci upozorňují, že monitorování odpadních vod má oproti klasickým zdravotnickým statistikám jednu zásadní výhodu: zachycuje informace o celé populaci, nejen o lidech, kteří navštíví lékaře. Studie publikovaná v časopise Environmental Research tak naznačuje, že technologie rozšířená během pandemie může najít další využití při sledování veřejného zdraví.
Petr Dvořák
zdroj: Ohio State University