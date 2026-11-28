Foto: Vážná nehoda v Praze. V Táborské ulici se srazilo auto s tramvají
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Nehoda auta a tramvaje v Táborské ulici v Praze. Foto: HZS Praha
Článek byl publikován 28.11.2026 09:26
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