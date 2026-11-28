„Tohle mohl vymyslet jen ….“ Tečky si doplňte. Mnoho komentářů není zrovna publikovatelných. Tak velké emoce totiž způsobilo nové dopravní značení u Velkého divadla ve směru ze Smetanových sadů. Nově vyznačený prostor pro cyklisty přímo před semaforem má podle města umožnit bezpečné a přehledné čekání na zelenou před řadou stojících aut. V Plzni jde o první takové řešení svého druhu, což na sociálních sítích vyvolalo doslova bouři.
„Co to je za blbost? Každý je rád, když cyklistu v městském provozu dokáže bezpečně předjet. A on se na semaforu zařadí zase dopředu? A celé se to bude opakovat? Co když naskočí zelená zrovna, když pan cyklista bude zprava podjíždět rozjíždějící se auto? Tak tohle asi bezpečnosti úplně nepomůže,“ myslí si Pavel P.
„Ačkoliv se rád řadím mezi cyklisty, tady bych nikdy na kole nejel,“ uvedl Miroslav S. „To už si snad děláte srandu, že se cyklisti zařadí před auta a pak budou hromadně zdržovat provoz a zrovna na tak frekventovaném místě,“ rozčiloval se Jiří R.
Podle města jde hlavně o bezpečnost cyklistů, kteří se mohou dostat řidičům do tzv. mrtvého úhlu. Foto: Radka Žáková
„Město není dlouhodobě schopno vyřešit koncepci cyklostezek tak, aby byly v maximální míře oddělené od ostatní dopravy a takovýmito kroky jen snižuje bezpečnost cyklistů ve městě. Pustit do města stovky elektrokol je jednoduché. Zajistit jejich bezpečný provoz už tak jednoduché není. A město to dlouhodobě nezvládá. Bohužel,“ rýpnul si Tomáš K.
Pochvalných komentářů, jak už to tak bývá, mnoho není.
„Za mě skvělá první vlaštovka. Když projíždím centrem, tak vzhledem k chybějícím cyklostezkám a ultra velkému množství chodců, vždycky jedu po silnici. Pravidelně od Masarykova náměstí až k mostu gen. Pattona, kde až je možné se napojit na "normální" cyklostezku... kdyby to bylo na všech klíčových křižovatkách, super,“ pochvaluje si například Michal P.
„Takže shrnuto - lidem vadí, když cyklista stojí na červené a překáží. A úplně stejně vadí, když přejede (protizákonně) přes přechod na zelenou a zmizí ze silnice a už nepřekáží. Ale nikomu nevadí, že město je naprosto ucpané auty, v nichž sedí jeden člověk a zabírá podstatně více místa na silnici. Zvláštní uvažování," uvedl Kamil P. Tohle řešení není žádný můj výmysl. Má to oporu v zákoně a běžně se používá v zahraničí i v jiných českých městech a já věřím, že v Plzni bude předřazených stání a samostatných cyklopruhů přibývat.Aleš Tolar (STAN) — náměstek primátora pro oblast dopravy
Na kritiku reagoval náměstek pro oblast dopravy
Aleš Tolar (STAN). „Tohle řešení přispívá k větší bezpečnosti cyklistů i řidičů. Když je ve vozovce prostor vyhrazený pro cyklisty, snižuje se riziko kolizí i toho, že řidič o cyklistech neví, protože je má v mrtvém úhlu. Jde o to předejít situacím, kdy cyklisté raději jezdí po chodnících nebo přechodech. Potřebují se pohybovat v hlavním dopravním prostoru, ale bezpečně a společně s auty. Čím více lidí se bude po Plzni pohybovat na kolech, tím méně bude aut, vzduch bude čistší a doprava bude celkově svižnější,“ vysvětloval Tolar.
Nové uspořádání dle města lépe organizuje společný prostor ve vozovce a zvyšuje viditelnost cyklistů při rozjezdu na zelenou. Pro řidiče motorových vozidel to znamená, že by do vyznačeného prostoru před stop čárou neměli na červenou najíždět, aby se do něj mohli bezpečně zařadit přijíždějící cyklisté.
„Důležité je, aby nové značení pochopili všichni účastníci provozu. Cyklista má na červenou využít vyznačený prostor před stop čárou a počkat na zelenou. Řidič tak má cyklistu při rozjezdu před sebou v zorném poli, nikoli vedle sebe v mrtvém úhlu. Právě lepší viditelnost a jednoznačnější uspořádání prostoru jsou hlavními bezpečnostními přínosy tohoto řešení,“ doplnila plzeňská cyklokoordinátorka Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně.