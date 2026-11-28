Bylo těsně před páteční půlnocí 27. listopadu 2026, když Lorenzo Musetti s Andreou Vavassorim proměnili mečbol a italská hala vybuchla. Jiří Lehečka a Tomáš Macháč prohráli rozhodující čtyřhru semifinále 6:3, 1:6, 6:7, tie-break třetí sady 4:7. Itálie vyhrála 2:1 na zápasy a jde do nedělního finále. Česko jede domů. Kapitán Tomáš Berdych přitom ještě v pátek odpoledne počítal s jinou dvojicí. Nahlásil specialisty Adama Pavláska a Patrika Rikla, kteří byli v týmu právě kvůli čtyřhře. Do zápasu, který rozhodl o celé sezoně, je ale nakonec neposlal. Podle nás šlo o tah, který měl logiku. A taky o tah, který se nepovedl.
Dva brejkboly a vedení 3:1
Večer v Boloni začal pro Česko špatně. Jakub Menšík nestačil na Musettiho a prohrál 3:6, 4:6. Pak přišel Lehečka a předvedl jeden z nejlepších daviscupových výkonů své kariéry. Flavia Cobolliho porazil 6:2, 1:6, 6:3 a srovnal na 1:1. O finále tak měla rozhodnout čtyřhra.
Berdych v tu chvíli sáhl po rozehraném Lehečkovi a přidal k němu Macháče. První set vyšel podle plánu, Češi ho získali 6:3. Ve druhém se Italové zvedli a zápas otočili 6:1. Třetí sada byla vyrovnaná až do stavu 4:3 pro Čechy. Tehdy měli dva brejkboly. Proměněný by znamenal vedení 5:3 a podání na postup do finále.
Neproměnili ani jeden.
Následoval tie-break. Lehečka s Macháčem vedli 3:1, z dalších sedmi výměn ale získali jedinou. Italové otočili na 7:4 a obhájci tří posledních titulů slavili. „Makali jsme jako šroub, blíž už to asi být nemohlo,“ litoval po zápase Macháč. Prohra v rozhodujícím deblu o finále ho podle jeho slov „extrémně zamrzí“. Berdych dodal, že slova se hledají těžko a že chyběl kousíček. Jeden, dva míče ve správných chvílích.
Proč Berdych sestavu přeskládal
Kapitán svou volbu vysvětlil českým novinářům a
ČTK hned po vyřazení. O složení čtyřhry podle svých slov rozhodoval až na místě, podle průběhu dvouher. Zohlednil výsledky, výkony a hlavně Lehečkovu formu a připravenost. Ten si podle Berdycha sám řekl, že kdyby debl hrál, chtěl by ho hrát s Macháčem. Za rozhodnutím si kapitán stojí.
Nešlo o improvizaci na poslední chvíli. Macháč po zápase popsal, že se dva dny připravoval s vědomím, že dvouhra pro něj není varianta, a trénoval spíš deblové situace. V týmu se podle něj mluvilo o několika kombinacích tří singlistů podle toho, komu to v daný den bude sedět. Myšlenka nasadit Lehečku do čtyřhry se navíc v českém týmu objevovala už v září před kvalifikací s USA, kdy ho TenisPortal popisoval jako možný deblový trumf.
Berdych tedy vsadil na to nejcennější, co v pátek večer měl: hráče, který právě porazil Cobolliho a byl v ráži. Logika je srozumitelná. Rozehraný singlista s vysokým sebevědomím může v napjaté čtyřhře znamenat víc než deblista, který celý den seděl na lavičce.
Čísla stojí na straně deblistů
Jenže čtyřhra je jiná disciplína a daviscupová historie mluví jasně. Podle
oficiálního programu turnaje vypadaly deblové bilance čtyř kandidátů před Bolonií takto:
Hráč Bilance čtyřher v Davis Cupu Jiří Lehečka 0:5 Tomáš Macháč 3:7 Adam Pavlásek 7:7 Patrik Rikl 1:1
Lehečka v Davis Cupu čtyřhru do Boloně nevyhrál ani jednou. Macháč měl záporné skóre. Pavlásek naopak nastřádal sedm výher a jako jediný z kvarteta měl bilanci vyrovnanou. Rikl odehrál jen dva zápasy, ale po boku Pavláska se v letošní sezoně usadil jako stabilní partner.
Zářijová kvalifikace s USA v Praze ukázala, co ta dvojice umí. Pavlásek s Riklem sice prohráli s Christianem Harrisonem a Austinem Krajickem 7:5, 3:6, 6:7, americký kapitán Bob Bryan ale jejich výkon označil za jeden z nejlepších deblových zápasů v Davis Cupu, jaké v posledních letech viděl. Od člověka, který sám patřil k nejlepším deblistům historie, to není zdvořilostní fráze.
Zajímavý kontrast nabízí i sám Berdych. Ještě v září pro iSport mluvil o tom, že rozbít sehraný pár Pavláska s Riklem by byl velký zásah a jiná varianta než deblisté by pro Prahu byla překvapením. V Boloni ten zásah udělal. Ve chvíli, kdy šlo o víc než kdykoli předtím.
Podle nás právě tady leží jádro sporu. Berdychova volba nebyla nesmyslná, protože postavila na hřiště tenisty s vyšší individuální kvalitou. V rozhodující disciplíně ale upřednostnila momentální formu před specializací a sehraností. A ve třetím setu, kdy rozhodovaly brejkboly a jednotlivé míče v tie-breaku, mohla sehranost znamenat přesně ten kousíček, o kterém kapitán mluvil.
Ne jediný důvod, ale ten nejviditelnější
Bylo by nefér házet celou porážku na sestavu čtyřhry. Česko prohrálo i první dvouhru, kde Menšík na Musettiho nestačil. Lehečka s Macháčem měli šance, které nevyužili. A Italové nejsou soupeř, kterého by někdo porážel jen tak. Do Boloně přijeli jako nasazená jednička a obhájci titulů z let 2023, 2024 a 2025, neporažení od září 2023. V semifinále navíc vyhráli i bez Jannika Sinnera, což ukazuje šířku jejich kádru.
Berdych argumentuje, že jiná sestava by výhru nezaručovala. Fakticky má pravdu. Pavlásek s Riklem v Praze také prohráli těsně ve třetím setu. Jenže to otázku neuzavírá. Specialisté se nominují právě pro zápasy, kde rozhoduje čtyřhra, a v Boloni poprvé v letošním ročníku závisel český postup na závěrečném deblu.
Reakce fanoušků jsou rozpolcené. V diskusi na TenisPortal.cz část z nich psala, že Pavlásek s Riklem byli lepší volba a že šlo o zbytečný risk. Jiní kapitána hájili s tím, že vsadil na hráče s největší formou a deblisté by výsledek nemuseli změnit. Jasný odborný verdikt po zápase zatím nezazněl.
Domácí kulisa svou roli sehrála, ale ne rozhodující. Berdych připustil, že podpora italského publika měla vliv. Macháč atmosféru označil za neskutečnou a zároveň férovou. Podle nás fungovala spíš jako zesilovač těsných momentů než jako samostatný důvod porážky.
Sezona, která ukázala strop i potenciál
Porážka bolí o to víc, že český tým měl za sebou mimořádný rok. Porazil Švédsko 3:1, v Praze zdolal USA 3:2 a ve čtvrtfinále závěrečného turnaje Final 8 přehrál Kanadu 2:0, a to bez Menšíka. Do semifinále postoupil poprvé po dvanácti letech a poprvé v novém formátu soutěže zavedeném v roce 2019.
Berdych zná daviscupové triumfy z hráčské pozice. Byl u titulů v letech 2012 a 2013 a sám odehrál řadu klíčových čtyřher. Teď je kapitánem mladého týmu druhým rokem a v Boloni musel udělat rozhodnutí, které by za jeho hráčské éry dělal někdo jiný.
Konec ve funkci neoznámil. Po vyřazení mluvil o vývoji týmu, o víře v současnou generaci a o tom, že si musí dát další šanci příští rok. Oficiální potvrzení pro rok 2027 zatím chybí. Sestava pro další ročník také není daná, jádro by ale podle nás měli dál tvořit Lehečka, Menšík a Macháč, doplnění o deblový pár Pavláska s Riklem. Otázka, kdo bude hrát rozhodující čtyřhru, se tak v kabině vrátí. Tentokrát s bolestnou zkušeností z Boloně.
Italové v neděli 29. listopadu hrají o čtvrtý titul v řadě proti vítězi duelu Španělska s Velkou Británií. Pavlásek s Riklem sledovali rozhodující míče z lavičky. Příště může na jejich jménech viset celé finále.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný