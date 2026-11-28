Výnosy Colt CZ Group vzrostly o 45,2 procenta, pomohla diverzifikace
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Výnosy Colt CZ Group vzrostly o 45,2 procenta, pomohla diverzifikaceZdroj: Colt CZ
Článek byl publikován 28.11.2026 09:32
Premiéři České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska se společným dopisem obrátili na předsedkyni...
Více než 68 % českých firem plánuje v roce 2027 zvýšit mzdy svým zaměstnancům. Nejčastěji podniky počítají...
Nizozemsko se připojuje k mnohonárodnímu programu CAVS (Common Armoured Vehicle System, společný systém...
Pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů ani sazba proticyklické kapitálové rezervy se měnit nebudou....
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →