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Lillard se do Portlandu vrátil po 1309 dnech a 256 zápasech, během nichž oblékal dres Milwaukee Bucks.
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Devítinásobný účastník Utkání hvězd překonal vážné zranění Achillovy šlachy a po roční pauze znovu patří k důležitým postavám Trail Blazers.
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Portland už není mužstvem, které kdysi opouštěl. Vedle Lillarda se může opřít o Deniho Avdiju, Ja Moranta a Jruea Holidaye.
Když Damian Lillard v březnu 2023 odehrál svůj poslední zápas za Portland před odchodem do Milwaukee, zaznamenal proti Utahu 30 bodů a 12 asistencí. Tehdy ještě nikdo netušil, že další společná kapitola přijde až po dlouhých 1309 dnech.
Mezitím se v Oregonu mnohé změnilo. Blazers vsadili na mladého Scoota Hendersona, zatímco jejich dlouholetá tvář zamířila za novou výzvou do Milwaukee.
Spojení s Giannisem Antetokounmpem však nepřineslo vysněný mistrovský titul. Bucks sice ovládli NBA Cup 2024, ale v play off se během Lillardova působení nikdy nedostali přes první kolo.
Navíc přišlo vážné zranění levé Achillovy šlachy, operace a dlouhá rehabilitace. Milwaukee nakonec zkušeného rozehrávače propustilo a otevřelo mu cestu zpátky tam, kde strávil prvních jedenáct sezon kariéry.
"Byla to zkušenost, kterou jsem potřeboval,“ hodnotil Lillard své působení u Bucks.
Návrat před domácí fanoušky byl mimořádně emotivní. Hned při prvním utkání proti Phoenixu pomohl 25 body k pohodlnému vítězství o 41 bodů. Ještě důležitější než výsledek však bylo přivítání, kterého se dočkal ve vyprodané hale Moda Center. "Mám obrovskou radost," neskrýval.
Lillard si získal celé město
Vztah mezi Lillardem a Portlandem totiž nikdy nestál pouze na bodech, asistencích a vítězstvích. Rodák z Oaklandu dlouhodobě podporuje místní komunitu a prostřednictvím programu RESPECT pomáhá dětem na školách.
Projekt vznikl už v roce 2017 a postupně se rozšířil na další vzdělávací instituce. Jeho hlavní myšlenka je jednoduchá: docházet, tvrdě pracovat a chovat se laskavě.
Lillard se školních akcí pravidelně účastnil dokonce i během angažmá v Milwaukee. "Myslím, že je nejlepším hráčem v historii Blazers. A nejde jen o body, ale také o to, co dělá pro město,“ prohlásil jeho bývalý trenér Terry Stotts.
Právě Stotts připomněl, proč byl návrat pro obě strany tak důležitý. "Tráva jinde není vždycky zelenější, ale člověk na to musí přijít sám. Chybělo mu pohodlí a kontinuita života v Portlandu. Uvědomil si, že domov je prostě domov," pronesl.
Lillard přitom neztratil ani schopnost rozhodovat vypjaté zápasy. Fanoušci dodnes vzpomínají na jeho legendární vítězné střely proti Houstonu a Oklahomě, včetně nezapomenutelné trojky přes Paula George z obrovské vzdálenosti.
A že jeho pověst střelce pro rozhodující okamžiky stále platí, připomněl nedávno proti New York Knicks, kterým v závěru utkání nasázel vyrovnávací trojku. Minulý týden navíc zaznamenal 33 bodů právě proti Milwaukee, což byl jeho první třicetibodový zápas od března 2025.
Portland má přitom nyní výrazně silnější mužstvo než při jeho odchodu. Deni Avdija patří mezi hvězdy NBA, Ja Morant hledá na nové adrese restart kariéry a zkušenosti dodává také Jrue Holiday. Trail Blazers navíc na jaře ukončili šestileté čekání na účast v play off.
Lillard už nemusí být jediným mužem, na jehož bedrech stojí celý tým. "Je to o tom hrát jeden pro druhého, dělat správné věci a hrát správným způsobem. Pokud budeme mít správné nastavení, můžeme být velmi nepříjemným soupeřem pro každého,“ věří.
Sám přitom upozorňuje, že po dlouhé zdravotní pauze ještě nedosáhl svého maxima. "Největší radost mám z toho, že vím, že ještě nejsem úplně zpátky ve své nejlepší formě. Přesto dokážu být produktivní. Vím, že toho ode mě přijde ještě víc," navnadil fanoušky.