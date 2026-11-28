Česká kuchyně je plná zažitých pravidel, která se předávají z generace na generaci. Jenže ne všechna jsou pravdivá. Tento kvíz odhalí, kolik kuchařských mýtů jste přijali za svou vlastní pravdu.
Sůl ve vroucí vodě prý urychlí vaření. Maso se má před pečením propíchat vidličkou, aby pustilo šťávu. Alkohol se během vaření beze zbytku odpaří. Podobné věty se v kuchyních opakují roky, někdy opravdu po celé generace. Na první slyšení dávají smysl, a možná proto se drží tak pevně. Při bližším pohledu jsou ale často nepřesné. Obvykle v nich bývá nějaké zrnko pravdy, jen posunuté, zjednodušené nebo vytržené z praxe.
Kuchařské mýty, které přežívají generace
Stačí vzít olivový olej. Často se o něm říká, že se nesmí víc zahřívat, protože pak škodí. Podobně zažitá je rada, že syrové maso patří před přípravou opláchnout pod tekoucí vodou. Člověk to slyší pořád, jen pokaždé trochu jinak. Jenže obě tvrzení mohou vést špatným směrem. Olivový olej má bod kouře výš, než se mu v domácích debatách obvykle přisuzuje. A mytí masa? Tam může být výsledek opačný, než člověk zamýšlí. Kapky vody snadno roznesou bakterie po dřezu, baterii i pracovní ploše.
Stejně houževnatě přežívá olej ve vodě na těstoviny. Přidává se proto, aby se neslepily. Ve skutečnosti jim tím moc nepomůžete. Olej zůstává hlavně na hladině, zatímco těstoviny se vaří dole v hrnci. Problém se slepením většinou přichází až po scezení, pokud se s nimi dál nic neděje. Stačí je během vaření promíchat a po slití rychle spojit s omáčkou. Jenže zvyk je zvyk. Někdo to kdysi odkoukal, doma se to ujalo a od té doby se do hrnce automaticky lije další lžíce oleje.
Kde se mýty o vaření berou?
Kořeny podobných pravidel bývají docela obyčejné. Zkušenost, ale bez vysvětlení. Babička dávala do zelí špetku sody, protože to tak dělala už její babička. Nikdo se moc neptal, proč zrovna takhle a co se v hrnci ve skutečnosti děje. Hodně kuchařských mýtů vzniklo v době, kdy nešlo během minuty sáhnout po telefonu a ověřit si postup. Vařilo se podle paměti, podle rodinného zvyku a podle rady od sousedky přes plot.
Některé mýty se navíc opírají o polopravdu, takže se jich zbavuje těžko. Typickým příkladem je tvrzení, že se maso prudkým opečením „zatáhne“ a šťáva zůstane uvnitř. Pokusy ale ukázaly něco jiného: opečení šťávu neuzamkne. Masu dá hlavně chuť a kůrku, za kterou stojí Maillardova reakce. O tom, jestli bude výsledek šťavnatý, rozhoduje spíš teplota a délka přípravy než rychlé opečení hned na začátku.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Svět ženy, iDnes
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