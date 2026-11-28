VIDEO: Sněhové jazyky a auta v příkopu. Zimní podmínky trápí řidiče na Přerovsku
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
VIDEO: Sněhové jazyky a auta v příkopu. Zimní podmínky trápí řidiče na PřerovskuZdroj: Stanislav Heloňa
Článek byl publikován 28.11.2026 08:18
Policie zatkla skupinu čtyř osob podezřelých z distribuce pervitinu. Hlavní dealer z Prostějovska zásoboval...
Léčebna dlouhodobě nemocných ve Šternberku dočasně zakázala návštěvy, důvodem je snaha minimalizovat riziko...
V pátek krátce před polednem došlo k havárii autobusu na silnici III. třídy u obce Nový Malín na Šumpersku....
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách chystá v příštích dvou letech opravy pravého břehu...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →